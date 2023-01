Guarulhos deu início a Copas por Elas 2023

No último domingo ( 29), aconteceu a abertura oficial do movimento “Copas por Elas 2023” no campo do Sindicato do Metalúrgicos, onde também está sendo realizada a Copa Estrela.

O movimento tem como objetivo, o combate à violência contra mulher dentro e fora dos campos, e conta com o apoio de organizadores, agremiações, atletas e comunidades. Ao todo, são mais de 60 copas entre São Paulo e Rio de Janeiro.

A violência contra mulheres constitui-se em uma das principais formas de violação dos seus direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física. Ela é estruturante da desigualdade de gênero. A violência se manifesta de diversas formas: física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, e o feminicídio que é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser mulher. Todas têm o direito serem felizes, de viverem, serem livres, além do direito à liberdade de expressão, pois vivem junto à sociedade, ao lado de amigos e familiares, de forma digna e sem ameaças.

A mulher é o início de tudo.

Sandra Aparecida Pereira é a idealizadora do projeto Mulheres da Várzea.