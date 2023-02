Prefeitura anuncia benefícios a educadores em encontro com 8 mil profissionais

Nesta quarta-feira (1º) mais de 8 mil profissionais que atuam na rede municipal de Guarulhos participaram do 1º Encontro de Educadores Mais Futuro no Internacional Eventos. O prefeito de Guarulhos, Guti, anunciou uma gratificação aos educadores em reconhecimento ao trabalho feito durante a pandemia.

A administração municipal vai alterar um decreto municipal para permitir que os professores recebam até 100% da gratificação de mérito, uma vez que o documento prevê 50% garantido, 25% em relação à assiduidade e 25% de acordo com a nota do Ideb alcançada pelo município.

“Nenhum professor da nossa rede vai ficar abaixo do piso salarial. Isso nunca aconteceu na minha gestão e eu não vou permitir que aconteça”, destacou Guti.

O evento desta quarta-feira deu início ao ano letivo de 2023 com o compromisso de acolher e proporcionar aos educadores uma reflexão sobre os direitos de aprendizagem dos estudantes para a garantia de uma educação humanizadora e de qualidade, além de vivenciar práticas culturais e inspiradoras.

Organizado em três períodos, o encontro reuniu professores, gestores, supervisores, coordenadores e diretores de departamentos da Secretaria de Educação, que apresentaram os principais serviços oferecidos. Para educadores e gestores que atuam na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) a formação ocorrerá no Salão de Artes do Centro Municipal de Educação Adamastor no período da noite.

Guti também aproveitou a oportunidade para valorizar o trabalho realizado por todos os professores da rede municipal e as conquistas na educação de Guarulhos ao longo dos últimos anos.

“Fico muito animado ao ver essa casa cheia para um evento que tem como objetivo maior as nossas crianças, para que elas tenham um futuro melhor. E esse é o nome desse encontro, mais futuro para aqueles que têm menos oportunidades. E vocês, educadores, são agentes transformadores dessas crianças, vocês têm em mãos a chave do futuro de cada criança desta cidade. Estou feliz com o trabalho da educação do município e, quando fomos chamados nos eventos da Unesco na Polônia e em Cuba para falar de educação, representei o trabalho de vocês”, disse o prefeito.

O secretário de Educação, Alex Viterale, destacou a importância do evento, considerando o planejamento das ações educacionais para o ano letivo, práticas pedagógicas pautadas na proposta curricular da rede municipal.

“Nosso compromisso é acolher e propiciar aos alunos os direitos de aprendizagem para uma educação humanizadora, emancipatória e de qualidade. E, além disso, reconhecer que vocês educadores são protagonistas e autores das práticas pedagógicas que se concretizam a partir das realidades e peculiaridades dos nossos alunos”, disse.

A formação de sujeitos que fazem a diferença no mundo

O espaço formativo desta quarta-feira propiciou momentos de acolhimento e planejamento que deverão ser implementados nas escolas a partir de sexta-feira (3), com a reunião de pais e educadores.

Com o tema A Construção da Identidade Docente a partir das Normativas Vigentes, a palestrante convidada, a professora Maria Regina Passos, fez diversos questionamentos em relação à aprendizagem, ao desenvolvimento, a competências e a habilidades profissionais pedagógicas.

“Precisamos formar cidadãos responsáveis pelo planeta. Como educar uma criança para além da matemática e da língua portuguesa? Como eu formo um sujeito que vai fazer a diferença no mundo? Fica um questionamento para esse momento de planejamento, para que possamos pensar além dos dados estatísticos e formar sujeitos diferentes”, destacou.

Em fevereiro, todos os educadores farão o mapeamento das necessidades e dos interesses dos educandos e da comunidade local, alinhados à proposta curricular e às orientações didáticas disponíveis nas revistas Saberes e Aprendizagens.

O evento contou a apresentação cultural dos educandos do Pipa (Projeto de Integração Pró-Autista) e outras demonstrações com crianças dentro do transtorno do espectro autista (TEA), como a apresentação musical dos Cirandeiros e dos Pretos em Conexão, com Val Araújo, Léo Caputti e Caíque Rudá.