Prefeitura conclui desocupação para preservar a segurança de famílias na comunidade do Sata

A Prefeitura de Guarulhos finalizou nesta quarta-feira (1º) a remoção preventiva de 33 moradias construídas sobre valas de drenagem na comunidade do Sata, em Cumbica, após dois meses de diálogos com as famílias. A desocupação se fez necessária devido ao grave risco de desmoronamento das casas e mortes decorrentes das enchentes constantes

Os moradores receberam todo o atendimento socioassistencial necessário. Conforme acordado, já foram beneficiados com a primeira parcela do aluguel social, que permitirá uma nova residência em um lugar seguro. O Bolsa Família também será concedido àqueles que estão aptos. Juntos, os benefícios podem chegar a mil reais por família.

As construções foram desfeitas para eliminar riscos, uma vez que, além de sofrerem com as enchentes, também causavam alagamentos na avenida Cataguases, próxima à área. Diante disso, a Prefeitura avança na elaboração de um projeto para mitigar os alagamentos e para recuperar o espaço a fim de evitar novas ocupações.