Saiba como evitar distrações no volante ao trafegar pelas rodovias do estado

O condutor que utiliza as rodovias precisa de atenção redobrada e alguns cuidados essenciais para evitar possíveis distrações ao longo do percurso. Dessa forma, é possível agir corretamente caso alguma situação inesperada que exija rápida reação. Para isso, é necessário manter-se alerta às situações adversas que ocorrem à sua volta para garantir a segurança no trecho, o que é essencial durante as viagens. O assunto é, inclusive, tema de campanhas educativas realizadas pelas concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, gerenciado e fiscalizado pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

Dentre as causas mais frequentes de distrações no trânsito está o uso de celular, se tornando também, um dos maiores fatores de acidentes ao volante. Para reduzir o risco é preciso respeitar a proibição de uso de celular ao volante – que é uma infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira de Habilitação (CNH). No entanto, também, estar atento a outros pontos de desatenção comuns ao volante.

Por isso, a ARTESP separou alguns dos motivos mais comuns para distrações ao volante:

uso do celular ao volante;

se alimentar enquanto dirige;

conversar com demais passageiros do veículo;

dar atenção a crianças enquanto está ao volante;

mexer no som do carro;

distrações externas (acidentes ou movimentações fora da pista)

As atitudes listadas acima são, muitas vezes, corriqueiras. São ações que o motorista realiza sem notar que está se distraindo e, consequentemente, colocando em risco tanto ele quanto os demais ocupantes do veículo, além de outros usuários da rodovia. Quando cometemos uma distração, algumas consequências, com risco de causar acidentes, são:

ter reações tardias em caso de emergência;

frear bruscamente;

não dar atenção à sinalização;

realizar manobra inadequada para mudança de faixa;

acessar uma via sem observar a presença de outros veículos.

“Basta um segundo de distração para que o condutor se envolva em um acidente. Por isso, ao trafegar em uma rodovia é necessário ter cautela, prudência e concentração a tudo que ocorre à sua volta”, afirma Walter Nyakas Júnior, diretor de Operações da ARTESP. “Só assim, é possível agir de forma rápida e eficiente em caso de alguma situação inesperada, que exija uma ação rápida”, comenta Nyakas.

“Epidemia da Distração: Quanto vale a vida?” – Campanha Grupo CCR

A websérie “Epidemia da Distração: Quanto vale a vida?”, produzida pelo Grupo CCR, que reúne algumas das principais concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo, como AutoBan (Sistema Anhanguera-Bandeirantes) e ViaOeste (Sistema Castello-Raposo), entre outras, aborda o tema. Apresentada pelo jornalista Marcelo Tas, a campanha chama a atenção e serve de alerta aos condutores sobre um dos motivos mais frequentes que ocasionam acidentes na malha viária – distrações ao volante.

A campanha tem como objetivo ressaltar quais são as imprudências mais cometidas por aqueles que utilizam as rodovias administradas pelo grupo, como o uso de celular enquanto dirige, e alerta ainda sobre a importância do uso do cinto de segurança. Para conferir a campanha, clique aqui.