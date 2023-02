Guarulhos passa a contar com mais 50 vagas para acolher migrantes e refugiados

A cidade de Guarulhos passa a contar a partir desta sexta-feira (3) com mais um equipamento para o acolhimento de cidadãos afegãos que ingressam no Brasil pela cidade. Trata-se da Residência para Migrantes e Refugiados Terra Nova Guarulhos, inaugurada pelo governo do Estado de São Paulo, com 50 vagas. A abertura do local permitiu zerar a fila de afegãos que aguardavam abrigo no Terminal II do aeroporto internacional nesta manhã.

A unidade conta com oito quartos, brinquedoteca, sala de estar, cozinha e refeitório, onde os acolhidos poderão preparar seus alimentos conforme suas tradições e preferências.

“Cada vaga aberta na cidade é um conforto maior para essas pessoas que estão em busca de uma nova vida. Eles precisam de um local seguro pra recomeçar, e nós estamos nos esforçando ao máximo para tornar esse momento o mais confortável possível”, afirmou o prefeito Guti.

O secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Gilberto Nascimento, visitou a residência na manhã desta sexta-feira e afirmou que é necessário ter empatia para entender as diferenças culturais. “Eles vêm para um país de cultura, população, ambiente e hábitos diferentes, o que é uma condição crítica pra cada uma dessas pessoas. Precisamos aprender com eles para melhor acolher. Cada vida transformada tem que ser comemorada”, comentou.