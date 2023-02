Temporada 2023 do Circuito Escolar terá novidades para além das disputas esportivas

Já estão abertas as inscrições para as escolas interessadas em participar do torneio, que conta com o apoio da Associação das Escolas Particulares de Guarulhos

Estão abertas as inscrições para o Circuito Escolar 2023, maior competição intermunicipal entre escolas da Região Metropolitana de São Paulo. A Associação das Escolas Particulares de Guarulhos (AEG) é apoiadora do torneio, que terá novidades em relação às temporadas anteriores: a inclusão de apresentações musicais e culturais.

“Nós temos competições em 15 modalidades esportivas e, desta vez, a partir do segundo semestre, incluiremos apresentações artísticas, como música e teatro”, explicou o diretor técnico da competição, Walter Franco da Rocha, durante a apresentação do Circuito Escolar para escolas da AEG, na última terça-feira, 7/02, no Colégio Eniac.

O Circuito Escolar tem 12 anos de atividades e ostenta a marca de aproximadamente 85 colégios participantes durante esse tempo, entre instituições particulares, estaduais e municipais de Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, Suzano e São Paulo.

O polo Guarulhos da competição será coordenado por Fernando Duran e Irton Rodrigues. Para o presidente da AEG, Wilson Lourenço, o evento é essencial para a formação dos estudantes. “A essência do Circuito Escolar é unir educação e esporte, ferramentas imprescindíveis para tornar nossos jovens pessoas melhores. A AEG tem muito orgulho de apoiar a iniciativa”, afirma.

“Nosso objetivo é fomentar as modalidades esportivas dentro das escolas. Eu fui atleta de alto rendimento e, depois, me formei professor. Sei das dificuldades em se manter competições nos ambientes escolares. E o Circuito Escolar busca justamente contribuir para a formação de cidadãos e atletas exemplares”, completa Walter.

O Circuito Escolar concederá medalhas de ouro, prata e bronze para os vencedores em suas modalidades. Os demais alunos receberão medalhas de participação. As escolas ganhadoras são premiadas com troféus. A competição já impactou a vida de mais de 9 mil alunos, sendo 3,7 mil nas modalidades coletivas e 5,3 mil nas individuais. Participam da disputa alunos com faixa etária entre 7 e 17 anos.