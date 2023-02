Operação Cata-Treco atende Parque Mikail e mais nove bairros no fim de semana

Neste sábado (18) os caminhões da Operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos atenderão os bairros Parque Mikail, Parque Primavera, Jardim Santa Edwirges, Jardim São Domingos, Vila União e Jardim Okuyama. Já no domingo (19) será a vez de Parque Santos Dumont, Jardim Bananal, Jardim Munira e Jardim Adelina.

Os moradores interessados em utilizar o serviço devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. Entre os objetos que podem ser descartados estão madeiras, mesas, sofás, colchões, eletrodomésticos e outros inservíveis.

O serviço também contempla o recolhimento de artigos recicláveis, como embalagens plásticas, papelão, vidro e metais. A Secretaria de Serviços Públicos informa que os caminhões não recolhem materiais de construção civil, lixo doméstico e animais mortos.

O objetivo da operação é facilitar a dispensação correta de materiais e assim evitar que terrenos baldios, praças, margens de rios e calçadas virem pontos de descarte irregular.

Mais informações sobre o serviço em www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco.



Sábado, dia 18



Parque Mikail

Rua Ananias Ferreira de Oliveira, rua Aracy Valente, rua Arnaldo Cordeiro dos Santos, rua Beira Rio, rua Campo da Paz, rua Carlos Pedro Firmo, viela Dois, rua Donato Del Buoni, rua Dr. Jorge Queiroz de Morais, rua Dr. Roberto Domingos João Rosia, rua Francisco Gomes Jordão, rua Francisco Nota Roberto, rua Godofredo Beil, rua Hermenegildo Campanatti, rua Hideo Sinzato, rua Hélio Roberto de Paiva Simões, rua Inocência Ruedas Morales, rua Jaime Tavares, rua Jorcelino Manoel Machado, rua José João Muniz, rua José Maria Dias da Silva, rua José Vieira de Lima, rua José Vilano, rua Justiniano Salvador dos Santos, rua Lázaro de Almeida Campos, rua Maria Ferreira Calsado, rua Natal Del Buoni, rua Natal Ricci, rua Osvaldo Ramos, rua Philomena Vertoni, rua Silvério Sanghelles, rua Valtercides Muniz, avenida Wakatsu Tateyama.



Parque Primavera

Rua Adutora, rua Ajax, rua Ametista, travessa Ametista, rua Andrômeda, rua Antônio Lago, rua Asteroide, rua Bela Vista, rua Benedito de Jesus, rua Caranguejo, rua Cedibra, Estrada Conceição do Bananal (até o número 600), rua Creuza Sene Barbosa, rua Dois, rua Ernestina de Jesus, Estrada Existente, viela Flor de Girassol, rua Fluorita, rua Galáxia, rua Gama, rua Um, rua Ima, rua Lírio dos Vales, rua Láctea, rua Meteorito, rua Mica, estrada Municipal, rua Nossa Senhora de Fátima, rua Oito, rua Particular I, rua Particular II, rua Projetada, rua Reta, rua Romão Gomes da Silva, rua Santo Antonio, travessa Santo Antonio, rua Sapolândia, rua Sideral, rua Stênio, viela São Domingos, rua São Francisco, rua Sírios, rua Topázio, rua Ursa Maior, rua Urânio, travessa Vega, rua Xisto, Estrada das Furnas, Estrada do Zircônio, rua dos Estagiários.



Jardim Santa Edwirges

Rua 8 de Setembro, rua Boa Esperança, rua Bom Fim, rua Bom Jesus, viela Dois, rua Flor do Lírio, rua Mendes, rua São Paulo, rua Tiradentes, rua Vila Verde, rua Violetas, rua da Assembleia, rua da Paz, rua das Flores, rua das Orquídeas, rua das Paineiras, rua dos Eucaliptos.



Jardim São Domingos

Rua Alvinlândia, rua Bastos, rua Capinzal, rua Caçador, viela Cisne, rua Clorinda Mafuz, rua Concórdia, rua Dois, rua Erval Velho, rua Fraiburgo, rua Ibicare, rua Leboli Regis, viela Leme, rua Limoeiro do Norte, rua Luís Gonzaga, viela Mococa, rua Mogi Guaçu, rua Nelson Gonçalves, viela Pinhal, rua Renato Russo, rua Ribeirão Bonito, rua Rincão, rua Santo Antônio Jardim, rua São Raimundo das Mangabeiras, viela Tabatinga, viela Tambau, viela Tapiratiba, rua Tim Maia, rua Três, rua Um, rua das Flores, Estrada do Elenco (entre os números 1.250 e 2.330), rua Água Doce, viela Águas da Prata, viela Álvaro Carvalho.



Vila União

Viela Amélia, rua Duque de Caxias, viela Duque de Caxias, rua Granito, rua Ilha das Flores, rua Olaria, viela Santa Maria, rua Servidão da Passagem, rua XV de Novembro.



Jardim Okuyama

Rua Flor Amor Perfeito, rua Flor de Alfazema, rua Flor de Laranjeira, rua Flor de Petúnia, viela Quatro.



Domingo, dia 19



Parque Santos Dumont

Rua Alexandria, rua Almino Afonso, rua Antônio Martins, viela Balsas, rua Calábria, rua Caminho Encanto, rua Campo Redondo, viela Cartago, viela Cerro Corá, viela Coico, rua Coronel Ezequiel, viela Cruzeta, rua Currais Novos, rua Damão, rua Doutor Severiano, viela Egito, viela Equador, viela Florânia, rua Francisco Dantas, viela General Carneiro, travessa Ipueira, rua José da Penha, travessa José da Penha, rua João Dias, viela Lago Azul, viela Lago Fundo, rua Lagoa Nova, rua Lucrécia, viela Lucrécia, rua Luiz Gomes, viela Magda, rua Marau, rua Marcelino Vieira, rua Martinica, Estrada do saboó (800 a 1660), viela Parelhas, viela Parnadama, viela Patuí, rua Peru, Parque Piemonte, viela Pilões, viela Portalegre, viela Quito, rua Rafael Fernandes, rua Rafael Godeiro, viela Recanto, rua Rodolfo Fernandes, viela Santa Mariana, rua Senador Georgino Avelino, rua Seridó Júnior, rua Serra Negra, viela Serrinha, travessa Servidão da Passagem, rua São Fernando, rua São Francisco D’Oeste, rua São Gonçalo Amarante, rua São José do Mipibu, rua São João do Sabuji, rua Taboleiro Grande, viela Teerã, rua Tenente Ananias, viela Terra, rua Tibaú do Sul, rua Togo, travessa Tucurutu, viela Tâmisa, viela Umarizal, rua Valter da Silva, rua Vigia, viela Vinhedo, rua do Campo, rua dos Batistas, rua dos Dantas, rua Água Nova.



Jardim Bananal

Rua Adalberto Bellini, viela Fortaleza, viela Luciano Cezar Bellini, rua Luciano Cézar Bellini, rua Luiz Rosset, rua Luiz Rossetti, rua Manuel Ernesto de Freitas, rua Maria Eliza Silva, rua Maria Pereira, rua Nino Fantini, rua Oswaldo de Oliveira Alves, rua Prof. Valderice T. da Mota C. Marchini.



Jardim Munira

Rua Clarice Lispector, rua Dias Gomes, rua Eça de Queiroz, rua Guimarães Rosa, rua Mario Lago, rua Nelson Rodrigues, estrada do Elenco (do número 4.700 ao 4.980), rua Érico Veríssimo.



Jardim Adelina

Rua Vanessa, rua Mirla, rua Kátia, rua Cida, rua Marli, rua Heraldo Júnior.

