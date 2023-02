Guarulhos recebe baile de carnaval com concurso de fantasia e maquiagem grátis

O Carnaval chegou e o Shopping Bonsucesso preparou uma festa especial para todas as famílias de Guarulhos. No domingo, dia 19, o empreendimento vai receber o Bailinho de Carnaval, uma festa com direito a maquiagem artística e concurso de fantasia para crianças e pets!

O baile é gratuito e acontecerá das 14h às 20h em frente à loja Kings. As famílias poderão contar com muita alegria, dança, brincadeiras e diversão!

Traga a família toda fantasiada, incluindo os pets, e venha curtir essa festa com o Shopping Bonsucesso!

Além de muita diversão, até o dia 21 o empreendimento recebe o Carnaval de Ofertas, com descontos de até 70% nos mais diversos itens como roupas, calçados, acessórios, eletrônicos, perfumaria, brinquedos, maquiagem, artigos do lar, serviços, gastronomia e muito mais. Visualize as ofertas na Vitrine Virtual!

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.