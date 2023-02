Pessoas com deficiência customizam abadás para desfile inclusivo de carnaval no próximo dia 4

A Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta sexta-feira (24) uma oficina gratuita de abadás de carnaval para pessoas com diversos tipos de deficiência na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, no Macedo. Os 35 inscritos para a atividade e seus acompanhantes utilizaram lantejoulas, fitas coloridas, franjas e plumas para personalizar a vestimenta que usarão na ala inclusiva do Bloco Jacaré de Teta, cujo desfile carnavalesco acontecerá no próximo dia 4 de março (sábado) no Parque Cecap a partir das 11h.

“Esta é uma atividade cultural, de inclusão e de socialização para as pessoas com deficiência e que conta com parceria da Vigorito. É importante estimularmos a ocupação de espaços e, desta forma, também combatermos o preconceito e a discriminação contra esse segmento”, disse o subsecretário de Acessibilidade e Inclusão, Gilberto Penido, que estima reunir no desfile do bloco 200 participantes, entre pessoas com deficiência e seus acompanhantes.

Apreciador estilos musicais como rock, forró e axé, Vinícius Oliveira da Silva, de 18 anos, decorou seu abadá com fitas para estrear no desfile do Jacaré de Teta. “Vai ser muito divertido. Vou dançar bastante”, contou o jovem autista, que concluiu o ensino médio e planeja fazer um curso de locutor de rádio.

Segundo sua mãe, a dona de casa Luzia Oliveira da Silva, estar no bloco é uma maneira de tirar o filho de casa para passear. “Trata-se de um incentivo para que ele conviva com outras pessoas, pois é muito inteligente e gosta de ficar no computador”, revelou a moradora do Jardim Presidente Dutra.

Melissa Aparecida Penas Franco é mãe de Emanuelly Fernanda, de sete anos, que nasceu com deficiência auditiva. Aluna de uma classe bilíngue para surdos na EPG Crispiniano Soares, ela consegue sentir a vibração do som alto e gosta de brincar e dançar com as primas. É primeira vez que participará do carnaval de rua. “É uma oportunidade de ela conhecer mais crianças e de se divertir também”, afirmou Melissa, que vive no Jardim das Palmeiras.

Ala Inclusiva

Pela segunda vez a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, leva pessoas com todos os tipos de deficiência para integrar a ala inclusiva do Bloco Jacaré de Teta, que desfilará atrás da bateria. A concentração dos participantes dessa ala ocorrerá às 11h no Centro Comercial do Parque Cecap para que possam prestigiar a apresentação da bateria dos assistidos pela Casa de Davi.

No local haverá também brinquedos infláveis, brincadeiras com bolinha de sabão e os foliões ganharão pulseiras que vão permitir visitar o trio elétrico parado, antes do início do cortejo pelas vias do bairro.