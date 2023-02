Arrecadação para as vítimas das chuvas no litoral norte prossegue até domingo em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos disponibilizou dois pontos de arrecadação de doações para as vítimas das fortes chuvas no litoral norte de São Paulo e eles seguem em funcionamento até o próximo domingo (26). A ação foi anunciada pelo prefeito Guti em transmissão ao vivo pelas redes sociais na última quarta-feira (22) e até o momento já foram arrecadados 850 quilos de roupas, 882 litros de água e 1,6 mil itens de higiene, entre outros.

Aqueles que quiserem colaborar podem procurar os postos de coleta na tenda principal do Bosque Maia, na avenida Paulo Faccini, e no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Pimentas, instalado na estrada do Capão Bonito, 53, das 8h às 19h.

Os itens mais necessários são água, produtos de limpeza e de higiene pessoal, colchões, fraldas infantis e geriátricas, leite e equipamentos de proteção individual, mas as equipes também recebem roupas e brinquedos.

Tragédia no litoral paulista

Por conta das chuvas extremas que atingiram o litoral paulista no feriado carnavalesco, cidades como São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela tiveram deslizamentos de terra e enchentes. De acordo com as autoridades locais, a tragédia contabiliza até o momento mais de 50 mortes, dezenas de desaparecidos e milhares de desabrigados.