Programação do pós-carnaval garante a alegria dos foliões em Guarulhos

Até o dia 12 de março tem folia de pós-carnaval em Guarulhos, com eventos que acontecem aos finais de semana em diferentes regiões da cidade. Nesta sexta-feira (24), a partir das 18h, o CEU Continental recebe toda a agitação da escola de samba Império do Cocaia. E para fechar a programação do CarnaCEU em grande estilo, neste sábado (25) tem CarnaZumba no CEU Parque São Miguel a partir das 19h

Os blocos de rua seguem o final de semana em festa por diferentes regiões da cidade. No sábado tem mais folia com os blocos Unidos dos Meus Ovos, às 11h, na rua Raimundo de Almeida Araújo, 837, na Vila Flórida, Fervo da Vila Augusta, a partir das 11h na rua Rui Barbosa, e Malokas, às 14h na avenida Santa Bárbara, 238, no Jardim Santa Bárbara. No domingo (26) tem o Bloco Frango Fuleiro a partir das 11h na avenida Jaime Regalo Pereira, 410, no Jardim Cumbica.

Mais programação

No dia 4 de março, sábado, o bloco Jacaré de Teta reúne os foliões na praça Alessandra Gil (entre os condomínios Rio Grande do Sul e Santa Catarina, no Parque Cecap) a partir das 10h, com cortejo pelas ruas Rubens Henrique Picchi, Lourdes Lopes Sanches e Geraldo Alves Celestino e pelas avenidas Monteiro Lobato e Odair Santanelli. Domingo (5), das 11h às 18h, o Bloco do Cebola agita o Jardim Presidente Dutra, com concentração na rua Maria Paula Mota, 408.

O bloco do Minduca Folia sai em cortejo pelas ruas Candido Mendes, Cônego Valadão, Santa Isabel e Mogi das Cruzes, na Vila Augusta, no dia 11 de março, sábado, a partir das 10h. E no domingo (12) o grande encerramento do carnaval 2023 em Guarulhos acontece com o Bloco Bororo, a partir das 14h, entre a rua Cristóbal Cláudio Elilo e a avenida Odair Santanelli, no Parque Cecap.

Fique por dentro da programação completa do carnaval 2023 em Guarulhos em https://www.guarulhos.sp.gov.br/carnaval2023.