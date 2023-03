Guarulhos abre processo seletivo para contratar médicos de urgência e emergência

A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para o processo seletivo de contratação emergencial de cinco médicos de urgência e emergência para atuação no Pronto Atendimento Dona Luiza. As inscrições podem ser feitas até 27 de março, pessoalmente, na Secretaria da Saúde (rua Íris, 300, sala 9, Gopoúva), das 9h às 16h, ou pelo e-mail [email protected].

Para a inscrição são necessários os seguintes documentos: currículo resumido (uma folha), cédula de identidade, comprovante de residência, CRM-SP e diploma de medicina. As vagas são para uma carga de 24 horas semanais com remuneração de R$ 7.730,01 e os contratados também terão direito a R$ 1.000 de vale-refeição ou vale-alimentação e vale-transporte proporcional opcional, além de gratificações.

A contratação será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a seleção ocorrerá por meio de avaliação do currículo, conforme o edital de divulgação 03/2023-SS20, publicado no Diário Oficial da última sexta-feira (24), disponível no link diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/380028847.pdf, página 34.