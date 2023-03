Outlet Premium Grande São Paulo promove Crazy Sale de 17 a 19 de março

Aguardada promoção do Outlet, que oferece descontos em cima dos valores já remarcados de renomadas marcas nacionais e internacionais como Nike, CalvinKlein, Lacoste e Adidas, nesta edição traz a novidade Cabine Premiada. Através de um cadastro breve, o cliente poderá entrar na Cabine Premiada, onde terá 15 segundos para resgatar um prêmio surpresa, como headphones, copos personalizados ou cadernetas.

Para tornar o passeio ainda mais completo, haverá a presença de um DJ nos três dias de ação, e patinadoras percorrerão todo o mall distribuindo balões aos clientes.

Confira algumas ofertas especiais para a data:

– Aeropostale: peças a partir de R? 59,90

– Puma: 30% de desconto adicional, sobre o preço outlet, em peças selecionadas

Confira regulamento completo no site.

O Outlet Premium Grande São Paulo está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

Outlet Premium Grande São Paulo

O Outlet Premium Grande São Paulo está localizado no quadrante norte da Grande São Paulo, na saída do KM 45 da Rodovia Ayrton Senna. O sexto outlet do grupo General Shopping e Outlets do Brasil, o Outlet Premium Grande São Paulo é o mais recente empreendimento do grupo e foi criado para atender à demanda do mercado local com roupas, calçados e acessórios com até 80% de desconto o ano inteiro. Entre as marcas presentes no empreendimento estão: Adidas, Aramis, Artex, Calvin Klein, Casa Almeida, Chilli Beans, Diesel, Le Lis Blanc, John John, Dudalina, Fila, Guess, Espaço Hering, Hugo Boss, Kipling, Lacoste, Levi’s, Loungerie, Lupo, Mob, M.Martan, New Balance, Nike Factory Store, Puket, Puma, Rip Curl, Side Walk, The North Face, Tommy Hilfiger, Track & Field, entre outras.



Endereço: Rodovia Ayrton Senna, saída do KM 45

Serviços: Estacionamento — Até 4 horas R?13,00 / Hora adicional R?3,00.

Site