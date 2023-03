Mutirão do CadÚnico no CEU Continental tem senhas disponíveis

Ainda há a possibilidade de participar do segundo mutirão do CadÚnico de 2023, que acontece no CEU Continental (rua Alzimar Vargas Batista, 284, Parque Continental II) neste sábado (25), das 9h às 14h. Para receber atendimento no evento é necessário que o munícipe apresente a senha que está sendo entregue das 8h às 17h no próprio CEU e na Central do CadÚnico, instalada na avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima.

Sem a apresentação da senha não será possível a entrada no local e nem o atendimento, já que o dispositivo serve para restringir o número de pessoas a fim de fornecer um atendimento completo e tranquilo para o munícipe.

CadÚnico

O Cadastro Único para Programas Sociais é um banco de dados do governo federal que dá acesso a benefícios sociais como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, Viva-Leite, ID Jovem, BPC-Loas, entre outros.

Para ter acesso a todos os benefícios é essencial que os dados fornecidos estejam atualizados nos últimos dois anos. Cadastros desatualizados impedem as famílias de fazerem parte dos programas.

Para mais informações sobre o evento entre em contato pelos telefones (11) 2087-4270 ou (11) 2408-7020 ou pelo WhatsApp (11) 99508-5210.