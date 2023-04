Prefeitura recebe inscrições para o comércio de flores no Dia das Mães

Estão abertas até a próxima terça-feira (18) as inscrições para o comércio eventual de flores em comemoração ao Dia das Mães. São 29 endereços e as vendas acontecerão nos dias 13 e 14 e maio, das 8h às 20h.

Os interessados devem comparecer ao Fácil Bom Clima, instalado na avenida Bom Clima, 90, e entregar o requerimento padrão devidamente preenchido, cópia do RG, CPF e comprovante de residência em nome do requerente.

Caso o requerente já seja permissionário na municipalidade, deve juntar cópia da licença de funcionamento a título precário do equipamento regularizado expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (feiras livres, varejões e comboios) vigente renovada para 2021. Os documentos devem estar em um envelope A4, direcionado a SDU04.02, contendo nome do requerente, número do processo (15.711/23), telefone e email.

O sorteio das vagas acontecerá no dia 24 de abril, às 10h, na SDU, na avenida Tiradentes, 3.198, Jardim Bom Clima. As informações completas estão no edital 02/2023-SDU04.02, publicado no Diário Oficial em 24 de março de 2023.

Confira os endereços de comercialização:

1. Lago dos Patos, rua dos Coqueiros, esquina com rua São Daniel, na calçada das baias de estacionamento.

2. Parque Cecap, alameda Vitória Régia – em frente ao centro comercial do Cecap – praça.

3. Jardim Jurema, avenida Jurema – altura do nº 860, ao lado da banca de jornal.

4. Jardim São João, estrada Guarulhos-Nazaré, altura do nº 2.690 – em frente ao Comercial Esperança.

5. Jardim São João, Terminal Rodoviário Urbano – rua Gonzaga – em frente ao nº 88.

6. Vila Galvão, avenida Sete de Setembro – praça Santos Dumont – em frente às Lojas Pernambucanas.

7. Cumbica, avenida Monteiro Lobato – altura do nº 4.530 – próximo à Base Aérea.

8. Cumbica, avenida Santos Dumont – em frente às Casas Bahia

9. Vila São Judas Tadeu, rua Julio Prestes c/ rua Peri, praça.

10. Itapegica, rua Maria Cândida Pereira – praça Leônidas P. Figueredo.

11. Cocaia, praça José Gabriel da Rocha Mina.

12. Monte Carmelo, rua Flávio de Carvalho – na praça.

13. Jardim Jovaia, avenida Brigadeiro Faria Lima – praça dos Aviadores.

14. Conjunto Marcos Freire, estrada do Sacramento – próximo ao Supermercado X.

15. Parque Continental, rua Alzimar Vargas Batista, esquina com a avenida C – em frente ao nº 458.

16. Jardim City, avenida Benjamim Harris Hunnicutt – praça Paulo Hideo Futami.

17. Jardim Santa Mena, avenida Salgado Filho, esquina com a avenida Suplicy.

18. Vila Augusta, avenida Mal. Humberto de A. C. Branco – praça Carlos Dengler.

19. Jardim Moreira, rua Cachoeira, esquina com a rua Transguarulhense.

20. Parque Primavera, avenida Silvestre Pires de Freitas com a viela Arandu.

21. Vila Rio de Janeiro, rua Floro de Oliveira com a rua Pedro Fernandes Biscabino – praça.

22. Jardim Palmira, rua Jaime dos S. Augusto Filho com a rua Augusta S. Augusto – ao lado da quadra.

23. Jardim Presidente Dutra, rua Macarani com a rua Amélia Rodrigues.

24. Vila Barros, rua Bela Vista de Goiás, em frente ao Colégio Machado de Assis.

25. Vila Barros, avenida Otávio Braga de Mesquita, esquina com a rua Carlos Korkischko.

26. Ponte Grande, avenida Guarulhos, altura do n° 3.808 – em frente à rua Marechal Rondon.

27. Gopoúva, rua José Maria de Oliveira Morais com a rua Otacílio Malheiros – praça Luis de Camões.

28. Gopoúva, alameda Yayá, esquina com a alameda Tutoia – praça.

29. Taboão: rua Joaquina de Jesus – calçada em frente ao estacionamento do supermercado Irmãos Lopes.