Prefeitura entrega 1.277 títulos de regularização fundiária a moradores do Anita Garibaldi

A Prefeitura de Guarulhos entregou mais 86 títulos de regularização fundiária de lotes do Anita Garibaldi no último sábado (8) no Adamastor. O documento, que representa a regularização das casas da comunidade, beneficiará no total 1.277 famílias, que receberão os títulos a partir desta terça-feira (11) por meio da associação do bairro.

O bairro Anita Garibaldi é uma área antiga na cidade e por meio de uma intermediação entre a Prefeitura e os proprietários ocorreu a regularização fundiária e a abertura das matrículas individuais de cada lote, o que confere segurança jurídica e valoriza os imóveis do bairro. Além disso, a administração municipal irá realizar obras de infraestrutura no Anita Garibaldi, como pavimentação, contenção, acessibilidade e sinalização em um total de 250 mil m², além de 8,5 mil metros de drenagem. A licitação para os projetos deve ser aberta no mês de maio.

O prefeito Guti participou da cerimônia e destacou a melhoria na qualidade de vida das pessoas beneficiadas com a titularidade. “Fico muito feliz em saber que menos pessoas vão precisar de políticas habitacionais porque conseguiremos entregar o título de regularização fundiária para mais de 1.200 famílias. Agora o próximo passo é correr atrás de mais intermediações para ajudar outras pessoas e trazer mais qualidade de vida à população de Guarulhos”, enfatizou o chefe do Executivo.

Márcia Roberta Bueno vive na região há 18 anos e comenta que os moradores já haviam perdido as esperanças de que a área fosse regularizada. Feliz com a documentação oficial de sua casa em mãos, ela considerou a entrega do documento um dos melhores momentos de sua vida. “A gente fica até emocionada porque no início não tínhamos tanta esperança, mas graças a Deus deu tudo certo. Receber esse papel hoje é uma emoção inexplicável”.

O vizinho de Márcia, Jurandir Ferraris, que mora no bairro há quase duas décadas, concorda e ressalta: “Não tem algo tão importante como esse documento neste momento. Agradeço a todos que se empenharam para que isso acontecesse, é muito gratificante”.

Já Maria Porfirio ganhou um presentão no dia de seu aniversário, o documento oficial de sua residência. “Não foi fácil, só quem esteve lá (lutando) sabe. Eu estou no bairro desde o primeiro dia e estou sem palavras, foi a melhor coisa que aconteceu para nós, principalmente hoje, que é o meu aniversário!”, disse radiante a moradora.

O núcleo urbano Anita Garibaldi começou a se formar em uma área particular em 2001 na região de Bonsucesso e, desde então, foram anunciadas diversas tentativas de regularização fundiária. O secretário de Habitação, João Dárcio, também esteve presente durante a cerimônia de entrega e enalteceu o momento. “Beneficiamos diretamente 1.277 famílias nessa primeira fase de regularização e lembro que em 2001, em meu primeiro ano como vereador, surgiu o Anita Garibaldi. Desde então vocês vêm lutando pela garantia de regularização de suas casas. Este momento é muito importante e muito significativo para todos nós”, comentou.

GRU Legal

A Prefeitura já entregou, desde 2017, cerca de três mil títulos de propriedade com o programa GRU Legal, maior iniciativa de regularização fundiária da história de Guarulhos, por meio do qual serão entregues mais três mil títulos de propriedade aos guarulhenses até 2024.