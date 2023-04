Sabesp conta com seis agências de atendimento em Guarulhos

Com a inauguração da agência Fácil Bom Clima, a Sabesp passa a contar com seis agências de atendimento em Guarulhos. O funcionamento dos estabelecimentos é parte fundamental do objetivo contínuo de melhorar a qualidade dos serviços prestados pela companhia.

As agências oferecem diversos serviços, dentre eles: alteração de data de vencimento da conta; atualização/alteração de cadastro; pedidos se ligação de água e esgoto; revisão e parcelamento de contas e outros.

Para o atendimento presencial é necessário realizar agendamento prévio através do site https://agendamento.sabesp.com.br/#/home, ou http://www.poupatempo.sp.gov.br/ para a agência do Poupa Tempo.

Locais de atendimento e horários de funcionamento

Shopping Internacional Guarulhos

Poupatempo / Sabesp

Rua Engenheiro Camilo Olivetti, 295 – Vila Itapegica

Segunda a Sexta: das 7h às 9h com agendamento até as 18h30.

Sábado: das 7h às 13h com agendamento até as 12h30.

Shopping Maia Guarulhos

Av. Bartolomeu de Carlos, 230 – 2º Piso loja 2016 – Jd. Flor da Montanha

Segunda a Sexta: das 11h às 20h com agendamento até as 19h30.

Sábado: das 10h às 16h com agendamento até as 15h30.

Shopping Bonsucesso

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308 – lojas 149/151 – Jd. Albertina

Segunda a Sexta: das 8h às 19h com agendamento até as 18h30.

Sábado: das 8h às 13h com agendamento até as 12h30.

Câmara Municipal dos Vereadores de Guarulhos

Av. Guarulhos, 845 – Ponte Grande

Atendimento sem agendamento todas as quartas-feiras das 9h às 16h (futuramente será aberta a agenda para demais dias).

SABESP Gopouva

Av. Emilio Ribas, 1247 – Gopouva

Segunda a Sexta: das 8 às 16 horas com agendamento até as 15h30.

Sábado: das 8 às 13 horas com agendamento até as 12h30.

Fácil Bom Clima

Av. Bom Clima, 49 – Paço Municipal Prefeitura de Guarulhos – Jardim Bom Clima

Segunda a Sexta das 8h às 17h com agendamento até as 16h.

Outra opção

Como mais uma alternativa, a Sabesp também oferece em parceria com a Prefeitura Municipal de Guarulhos, atendimento através de agência móvel todas as sextas-feiras no CIC Marcos Freire.

Agência Móvel CIC Marcos Freire

Estrada do Capão Bonito, 53 – Jardim Maria de Lourdes

Atendimento sem agendamento todas as sextas-feiras, das 9h às 15h.