Sabesp instala equipamentos para otimizar o abastecimento de água em Guarulhos

Ao longo da semana a Sabesp operou uma importante intervenção na rede de distribuição de água no Taboão, a instalação de duas válvulas redutoras de pressão de grande porte que irão combater vazamentos e, portanto, oferecer mais regularidade no abastecimento de água da região.

O gerente da regional Guarulhos da Sabesp, Valdemir Viana de Freitas, explica que os locais de implantação das válvulas são estrategicamente escolhidos para um aproveitamento pleno da distribuição de água.

“O uso desses equipamentos vai proporcionar uma economia equivalente a um terço da produção diária da Estação de Tratamento de Água Tanque Grande, ou seja, cerca de 30 litros por segundo, ou mais de 2,5 milhões de litros a cada dia, o que representa 2.500 caixas d’água de 1.000 litros”, exemplifica Freitas.

Essa economia, além de preservar o manancial e garantir o uso racional da água, reverterá em maior volume distribuído para outras regiões, uma vez que os sistemas de abastecimento de Guarulhos foram interligados pela Sabesp ainda no primeiro ano de operação na cidade, garantindo abastecimento pleno em todas as regiões.

A Sabesp aponta ainda que o número de residências beneficiadas diretamente pela obra é de 25 mil, o que representa cerca de 80 mil pessoas. A Prefeitura firmou parceria com a companhia estadual no final de 2018. No início do ano seguinte a Sabesp começou a operar de maneira oficial o abastecimento na cidade e em dezembro de 2019 já havia acabado com o rodízio de água em todo o município, problema de décadas em Guarulhos.