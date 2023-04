Último sábado de abril tem quatro UBSs abertas pelo programa Saúde Agora

A Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atender a população no sábado (29) para consultas, exames e vacinação. As unidades Jardim Paraventi, Cidade Martins, Allan Kardec e Dinamarca estarão em funcionamento das 8h às 16h pelo programa Saúde Agora, que prevê a abertura de UBS aos sábados em sistema de rodízio.

Pessoas com o esquema vacinal contra a covid-19 incompleto poderão procurar uma das UBS abertas para receber a dose contra a doença. Além disso, indivíduos com 40 anos ou mais que já completaram o esquema vacinal há quatro meses ou receberam uma dose de reforço, caso o primeiro imunobiológico aplicado tenha sido o da Janssen, já podem receber a dose da Pfizer bivalente, a ser liberada para esse público nesta sexta-feira (28).

As UBS também estarão abertas para curativos, retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e de glicemia mediante pedido médico e para vacinação contra gripe, meningite C e sarampo, além de outras vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Imunização. Para se vacinar, basta apresentar documento original com foto e comprovante ou carteirinha de vacinação.

Dentre os serviços oferecidos há também consultas médicas e exames de prevenção ao câncer do colo de útero (Papanicolau), que devem ser agendados previamente na própria UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek). A população também pode aproveitar o dia para fazer testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, além de regularizar os compromissos do programa Bolsa Família e o cadastro E-SUS, bem como outras questões administrativas.

Além de ampliar o acesso da população à assistência, as unidades desenvolverão ações de educação para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do zika vírus e da chikungunya, pois o município registra 596 casos confirmados de dengue e dez de chikungunya no ano até esta quarta-feira (26), segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde.

Serviço

UBS Jardim Paraventi

Rua Vila Lobos, 340 – Jardim Pinhal

UBS Cidade Martins

Rua Jaú, 190 – Jardim Bela Vista

UBS Allan Kardec

Rua Ipacaeta, 51 – Jardim Presidente Dutra

UBS Dinamarca

Rua Araucária, 277 – Vila Dinamarca

Veja também:

https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/pfizer-bivalente-passa-ser-aplicada-em-pessoas-40-partir-desta-sexta-em-guarulhos

https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/vacinacao-contra-o-sarampo-ocorre-em-todas-ubs-de-guarulhos-partir-desta-terca-feira

https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/guarulhos-amplia-vacinacao-contra-meningite-c-pessoas-de-15-59-anos

https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/guarulhos-inicia-campanha-de-vacinacao-contra-gripe-na-segunda-feira