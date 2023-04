Semana do Trabalhador terá mais de 1,5 mil vagas de emprego em Guarulhos

A 2ª Semana do Trabalhador de Guarulhos terá mais de 1,5 mil vagas de emprego para quem busca uma recolocação no mercado de trabalho. O evento acontece nesta quarta e quinta-feira,dias 3 e 4 de maio, no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo) e contará também com entrevistas de emprego, palestras e oficinas, inscrições em cursos profissionalizantes, atendimento ao microempreendedor e muito mais.

Estão disponíveis vagas efetivas, temporárias e para estágios e entre os requisitos estão ter nível fundamental, médio, técnico e superior.

Aqueles que desejam se candidatar a uma das vagas de emprego devem retirar a carta de encaminhamento até esta terça-feira, dia 2 de maio, em qualquer uma das unidades do Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (Ciet), cujos endereços podem ser consultado em https://trabalho.guarulhos.sp.gov.br/content/ciet-endere%C3%A7os.

Funções disponíveis

Açougueiro

Ajudante de Motorista

Analista de Frotas

Analista de qualidade

Armador

Assistente Fiscal

Assistente de Logística

Assistente de Marketing

Assistente E-commerce

Assistente Fiscal

Auxiliar de Açougue

Auxiliar de Produção

Auxiliar de Logística

Auxiliar de sala

Auxiliar de Serviços de Manutenção

Balconista de Padaria e Frios

Borracheiro

Carreteiro

Consultor de Vendas

Consultoria Comercial

Eletricista

Estagiário Contábil

Estoquista

Fiscal de Prevenção e Perdas

Gestor de Tráfego

Manobrista

Marketing Digital

Mecânico

Motorista de caminhão

Operador de Caixa

Padeiro

Pintor de Veículos

Repositor

Serralheiro

Técnico de Segurança do Trabalho

Vendedor Externo

Vendedor Interno

Vendedor Online

Vagas de estágio

Administração

Administração de Empresas

Atendente de Clínica

Atendente de Farmácia

Atendente de Loja

Atendente de Padaria

Auxiliar de limpeza

Comércio Exterior

Confeitaria

Contabilidade

Copeiro

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica

Farmácia

Fonoaudióloga

Logística

Marketing

Pedagogia

Vendedor