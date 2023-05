Prefeitura abre 55 vagas em cursos profissionalizantes em parceria com o Sebrae

Três cursos profissionalizantes nas áreas de mídias digitais e e-commerce estão com inscrições abertas. Os interessados devem ter mais de 18 anos, morar em Guarulhos e fazer a inscrição pelos telefones (11) 2425-2847, (11) 2441-0931, (11) 2475–9728, (11) 2475-9715 ou (11) 2475-9724, da Secretaria do Trabalho, ou presencialmente no Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), na rua Antônio Iervolino, 225, Vila Augusta.

Confira os cursos

Com inscrições abertas até 9 de maio, o curso de criação de conteúdo para mídias digitais tem 20 vagas e será realizado online, ao vivo, das 18h às 22h. Nele o participante aprenderá a redigir textos para mídias digitais, identificar personas e conhecer os tipos de conteúdo, além dos conceitos de monitoramento e métricas. O curso é destinado a quem se interessa pela área de comunicação, gosta de produzir conteúdo digital e analisar dados.

Já o curso de criação de posts para redes sociais, que tem 25 vagas abertas, recebe inscrições até 11 de maio. Também acontecerá online e ao vivo, das 18h às 22h, e é voltado a quem gosta de redes sociais, tem criatividade e deseja atuar nas áreas de comunicação, marketing ou design, produzindo conteúdo para diferentes mídias digitais.

O terceiro curso, de fotografia para e-commerce, tem dez vagas abertas e será presencial. Nele o participante aprenderá técnicas fotográficas de iluminação e posicionamento de produtos em estúdio para produzir fotos de qualidade para vendas online. As aulas acontecerão no período da manhã, das 8h30 às 12h30, no Senac, localizado na rua Padre Celestino, 108, Centro. As inscrições vão até 8 de maio.