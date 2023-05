UBSs abertas neste sábado em Guarulhos oferecem atendimento e atividades de promoção à saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Tranquilidade, Jardim Jovaia, Soberana e Dona Luiza abrirão neste sábado (13) pelo programa Saúde Agora a fim de oferecer atendimentos de rotina à população. As unidades funcionarão das 8h às 16h e contarão ainda com ações de educação em saúde. Além disso, quatro Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) abrirão para o mutirão de radiografia periapical, com consultas previamente agendadas.

Os munícipes que ainda não concluíram o esquema vacinal contra a covid-19 têm a opção de procurar uma das UBS abertas para receber a dose necessária contra a doença. Vale lembrar que pessoas com 18 anos ou mais que tenham completado o esquema vacinal há pelo menos quatro meses ou recebido uma dose de reforço, no caso de terem sido inicialmente imunizadas com a vacina da Janssen, já podem receber a dose bivalente da Pfizer.

As UBS também estarão abertas para realizar curativos, fornecer medicamentos, medir pressão arterial e glicemia mediante prescrição médica, além de oferecer vacinação contra gripe, meningite C, sarampo e outras vacinas incluídas no Calendário Nacional de Imunização. Para receber a vacina basta apresentar um documento original com foto e comprovante ou carteirinha de vacinação.

Entre os serviços oferecidos também estão consultas médicas e exames de prevenção do câncer de colo de útero (Papanicolau), que devem ser agendados previamente na própria UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek).

Com a abertura das unidades, a população também tem a oportunidade de realizar testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, além de regularizar os compromissos relacionados ao programa Bolsa Família e ao cadastro E-SUS, bem como outras questões administrativas.

Ações de educação em saúde

A UBS Soberana oferecerá uma palestra informativa na sala de espera que irá abordar a prevenção do câncer de colo do útero, sintomas respiratórios e infecções sexualmente transmissíveis, além de oferecer testes rápidos. Já na UBS Dona Luiza haverá orientações sobre a dengue também na sala de espera. Na unidade Jovaia serão realizadas atividades de educação em saúde com foco nas arboviroses. Por sua vez, a UBS Tranquilidade receberá uma série de eventos, incluindo uma sessão de dança sênior em parceria com o Centro de Convivência do Idoso Gopoúva às 10h, palestras de recepção sobre os temas do Maio Laranja às 9h e às 14h, e às 13h será realizada uma apresentação em slides e a entrega de materiais informativos sobre o Maio Amarelo.

Mutirão de radiografia periapical

Ainda neste sábado, das 8h às 16h, os CEOs Angélica, Macedo, São João e Vila Galvão realizarão exames previamente agendados de radiografia periapical com a finalidade de diminuir a demanda reprimida de solicitações. O objetivo é possibilitar a conclusão do tratamento odontológico dos pacientes das unidades da atenção primária que aguardavam pelo exame.

Serviço

UBS Tranquilidade

Avenida Emílio Ribas, 1.897 – Jardim Tranquilidade

UBS Jardim Jovaia

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361 – Cocaia

UBS Soberana

Rua Jaboticabal, 393 – Cidade Soberana

UBS Dona Luiza

Rua José Miguel Ackel, 1.535 – Jardim Giovana

CEO Jardim Angélica

Rua José Inácio Gomes, 441 – Jardim Angélica

CEO Macedo

Rua Michael Andréas Kratz, 159 – Macedo

CEO São João

Rua Cruz do Espírito Santo, 37 – Cidade Seródio

CEO Vila Galvão

Rua São Francisco, 294 – Vila Galvão