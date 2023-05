Reajuste de servidores da Prefeitura que ganham menos passará de 29%

A Prefeitura de Guarulhos concederá um aumento de até 29,21% para os servidores públicos em 2023. Trata-se de um índice bem superior à inflação dos últimos 12 meses, de 4,65%, medida pelo IBGE. Os funcionários que recebem os menores salários serão os mais beneficiados pela decisão da administração municipal, referendada pelo sindicato dos servidores nesta quarta-feira (17). Após a assinatura do acordo em relação ao dissídio coletivo, cuja data-base é maio, a Prefeitura encaminhará o projeto de lei para aprovação da Câmara Municipal.

O aumento para um trabalhador que recebe o salário mínimo de R$ 1.320 se refere ao dissídio em si, de 6%, sendo 4,5% agora em maio, 1,5% em outubro e os 2% já concedidos em janeiro a todos os servidores. Além disso, inclui um aumento de 10% no vale-alimentação ou refeição, que passa de R$ 1.000 para R$ 1.100, de 50% na cesta básica, que sobe de R$ 200 para R$ 300 para quem recebe até R$ 5.906,32, e de 66,6% no abono salarial, que passa de R$ 120 a R$ 200 para aqueles cujos vencimentos são de até R$ 2.814,36.

Uma importante mudança promovida pela Prefeitura neste ano é o aumento do limite para o recebimento do abono salarial, que passou de R$ 2.655,06 para R$ 2.814,36. Desta forma, 7.876 pessoas no total passarão a receber o benefício. Já para quem recebe um valor próximo ao limite do abono salarial, o aumento concedido pela Prefeitura, somados todos os benefícios, é de 18,55%.

Por sua vez, os servidores que percebem um vencimento próximo ao limite para receber a cesta básica, de R$ 5.906,32, terão um aumento de 11,58% na soma dos benefícios, enquanto que aqueles que recebem em torno de R$ 7.500 verificarão um aumento de 9,3%. Os aumentos oferecidos pela Prefeitura igualam ou superam, portanto, o dobro da inflação oficial do país no período citado.