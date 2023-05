EDP aplica tecnologia inovadora no país para monitorar nova linha subterrânea de alta tensão em Guarulhos

A EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, implantou um inovador sistema de monitoramento para a nova linha subterrânea de alta tensão localizada na Vila Galvão, zona oeste do município. A tecnologia vai permitir o aumento na qualidade e segurança na rede de energia, precisão na detecção de possíveis falhas e ampliação da vida útil dos equipamentos instalados. A infraestrutura também vai proporcionar uma comunicação em tempo real com o (COI) Centro de Operação Integrado da EDP, possibilitando avaliar o estado dos ativos de forma remota.

Toda a extensão da nova linha subterrânea terá dois sistemas de monitoramento integrados (DTS – Sistema de Temperatura Distribuída) e (DP – Descargas Parciais) que permitirão diversas análises técnicas simultâneas, medição de temperatura e verificação do estado de isolamento dos condutores que fazem parte da rede. Esse sistema também vai permitir que a EDP atue de forma preventiva para evitar o superaquecimento e possíveis danos aos equipamentos. Com essa tecnologia, a EDP coloca a cidade de Guarulhos na vanguarda da infraestrutura nacional e beneficia diretamente cerca de 30% da população local.

A tecnologia inovadora integra um pacote de investimentos de R$ 53 milhões da EDP no empreendimento denominado Complexo Guarulhos, composto pela linha subterrânea com 3 km de extensão e dois setores de alta tensão nas subestações Iporanga e Gopoúva, na Vila Galvão.

“A EDP é a primeira empresa do Brasil a implantar esse sistema de monitoramento integrado e, com isso, se tornará referência no setor elétrico no uso dessa tecnologia. Investimentos como esse reforçam o compromisso da empresa em buscar soluções inovadoras e de alta eficiência, que trazem como consequência a excelência no serviço prestado. Estamos muito orgulhosos por implantar este sistema de monitoramento na cidade de Guarulhos,” destaca a diretora da EDP SP, Cristiane Fernandes.

“A parceria da EDP com a Prefeitura de Guarulhos permite a execução de obras de infraestrutura complexas como essa, que contribui diretamente para a aceleração do desenvolvimento do município”, completa a diretora.

“Ao mesmo tempo que exigimos a melhora nos serviços prestados aos guarulhenses, a Prefeitura busca facilitar ao máximo a atuação das concessionárias em nossa cidade, sempre mirando a excelência no atendimento à população”, afirma o prefeito Guti.

Guarulhos conta, atualmente, com 18 subestações de transmissão e distribuição de energia. As novas instalações passarão a reforçar a infraestrutura energética do município, considerado o terceiro maior PIB do Estado de São Paulo.