Guarulhos receberá investimentos de R$ 1,3 bilhão no tratamento de esgoto nos próximos 4 anos

A Sabesp irá investir R$ 1,3 bilhão em obras de tratamento de esgoto em Guarulhos nos próximos quatro anos. As intervenções na rede de coletores-tronco vão passar por uma ampliação que dobrará a capacidade atual de tratamento. O investimento foi anunciado pelo presidente da Sabesp, André Salcedo, em evento promovido pela Prefeitura de Guarulhos no Adamastor nesta quarta-feira (14).

Além do anúncio do investimento, a Sabesp apresentou à população um balanço de conquistas obtidas pela cidade ao longo dos quatro anos de operação dos sistemas de água e esgoto em Guarulhos, como o fim do rodízio de água, que atingia cerca de 90% da população, e o incremento de cerca de 165% no volume de esgoto encaminhado para tratamento. Do final de 2018, quando firmou parceria com a Prefeitura de Guarulhos, até o momento o valor investido pela companhia na cidade já superou R$ 1 bilhão.

O prefeito Guti ressaltou o salto em qualidade de vida que o povo guarulhense obteve com a chegada da Sabesp a Guarulhos. “Hoje nenhum domicílio de nossa cidade fica nem mesmo um dia sem abastecimento de água, e o tratamento de esgoto superou a condição medieval em que se encontrava até 2017, com apenas 2%”, disse.

O secretário municipal de Governo, Edmilson Americano, por sua vez, lembrou a importância da cessão do serviço e o acerto na decisão. “A dívida de R$ 3,2 bilhões herdada da gestão anterior, além de restringir o volume de água oferecido à cidade, impedia investimentos e a tomada de crédito. Resolvemos a dívida e passamos a atender toda a população com fornecimento constante e de qualidade”.

A Sabesp apresentou também outros números relevantes desde janeiro de 2019, como o aumento na quantidade de ligações de água de 384 mil para 439 mil em Guarulhos e de 344 mil para 398 mil ligações de esgoto. Atualmente 92,1% da cidade conta com coleta de esgoto, contra 89,2% há quatro anos e meio.

O R$ 1 bilhão já investido pela Sabesp em Guarulhos significou a construção de 131 km de redes de água e de 216 km de redes de esgoto, além da troca de 72 mil ramais de água. Somente no tratamento de esgoto foram investidos R$ 600 milhões, metade em obras estruturantes e R$ 70 milhões em coletores-tronco espalhados por toda a cidade.

Meio Ambiente e Serviços Públicos também participam do evento

A Secretaria de Meio Ambiente esteve presente com um estande no Adamastor que distribuiu mudas de árvores nativas da Mata Atlântica produzidas nas estufas do Horto Florestal de Guarulhos. Entre mudas de pitanga, uvaia, urucum, ipê-amarelo, ipê-rosa-anão e manacá-da-serra, foram distribuídas 1.500 unidades. Elas fazem parte do projeto Mundo Verde, que incentiva a arborização urbana.

Já servidores da Secretaria de Serviços Públicos conscientizaram o público presente sobre a importância da coleta seletiva, disponível atualmente em todas as regiões de Guarulhos.