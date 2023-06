Guarulhos e São Paulo realizam ações de zeladoria em conjunto no limite dos municípios

As prefeituras de Guarulhos e São Paulo promoveram nesta quarta-feira (14) uma ação conjunta para a execução de serviços de zeladoria nas vias localizadas no limite entre os dois municípios na região da Vila Galvão e do Jaçanã. A iniciativa contou com a participação de mais 200 pessoas que integram as equipes coordenadas pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR) de Guarulhos e pela Subprefeitura do Jaçanã/Tremembé.

Pelo lado guarulhense foram executados os serviços de roçagem mecanizada, capina e remoção de resíduos, que contaram com o apoio de caminhões e retroescavadeiras. As ações ocorreram nas avenidas Sete de Setembro e Adelaide, nas ruas Alberto Ferreira Lopes e Edith e na praça Santos Dumont.

“Considero a ação importante para os dois municípios pela união de esforços para a realização de serviços de zeladoria que foram implementados de forma uniforme. Ressalto ainda nossos cuidados com a entrada e a saída de ambas as cidades pela rodovia Fernão Dias, que ficaram mais limpas”, disse o secretário de Administrações Regionais, Bruno Gersosimo.

Gersosimo adiantou que novas ações em conjunto deverão ser programadas.