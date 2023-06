Investimentos e ampliações no Ceresi de Guarulhos transformam o cuidado com a saúde dos idosos

Desde 2017 a Prefeitura tem investido nos Centros de Referência à Saúde do Idoso (Ceresi) de Guarulhos, um dos serviços pioneiros em geriatria e gerontologia do SUS. Apenas nesse período, apesar da pandemia de covid-19, mais de 125 mil procedimentos foram realizados nas unidades, que foram ampliadas a fim de facilitar o deslocamento da população idosa do município.

Diferentemente de 2016, quando existia apenas o Ceresi Centro, Guarulhos conta atualmente com três unidades, que atendem as quatro regiões de saúde da cidade: Centro, Cantareira, São João/Bonsucesso e Pimentas/Cumbica, sendo a unidade Centro referência também para os munícipes da região Cantareira.

Com a chegada da pandemia, o Ceresi intensificou suas ações para garantir a saúde das pessoas idosas, que integravam o grupo de risco da covid-19. Mesmo em um cenário novo e desafiador para a equipe multiprofissional, os números de procedimentos continuaram elevados graças aos esforços da Secretaria da Saúde.

Durante o período pandêmico houve um aumento expressivo de 335% no número de atendimentos domiciliares prestados aos idosos acamados. Além disso, a equipe multidisciplinar do Ceresi se empenhou em monitorar diariamente as condições de saúde dessa população, oferecendo assistência remota para aqueles que estavam confinados em suas casas em razão das restrições impostas pelo coronavírus.

Evolução nos atendimentos

Ao analisar os números de procedimentos realizados nos últimos anos, é possível observar uma evolução no atendimento oferecido pelo Ceresi de Guarulhos. Em 2013 foram registrados 9.595 procedimentos, número que aumentou para 12.696 em 2014 e para 14.499 em 2015. Em 2016 a média se manteve, totalizando 14.884 procedimentos.

Entretanto, a partir de 2017, com a criação de novas unidades do Ceresi, o crescimento passou a ser exponencial, alcançando a marca de 22.392 procedimentos naquele ano. Em 2018 os números continuaram em ascensão, atingindo 29.291 procedimentos, e em 2019, um ano antes da chegada do coronavírus no Brasil, os números atingiram seu auge, alcançando 30.700 procedimentos.

Apesar do impacto da pandemia em 2020, quando foram realizados 9.403 procedimentos, a administração municipal não mediu esforços para garantir o atendimento necessário aos idosos. Em 2021, com ações adaptadas ao contexto pandêmico, o número de procedimentos cresceu novamente, chegando a 14.017. No ano passado Guarulhos registrou um total de 19.885 procedimentos, o que demonstra a normalização em relação aos períodos anteriores à pandemia.

Segundo o prefeito Guti, os investimentos realizados no Ceresi refletem o compromisso da administração com a saúde e o bem-estar das pessoas idosas de Guarulhos. “Nossa intenção é oferecer um atendimento de excelência, ampliando a capacidade de assistência e proporcionando mais qualidade de vida para essa parcela tão importante da população”, comentou o prefeito.

Regislaine Leoncio Pereira, mestre em gerontologia social e gerente do Ceresi, destaca que desde sua criação, em 1997, quando pouco se falava em geriatria no Brasil, o Ceresi de Guarulhos tem sido referência no cuidado à saúde da população idosa. “Ao longo dos últimos seis anos a unidade passou por transformações significativas, aprimorando seus serviços e buscando sempre oferecer o melhor atendimento multiprofissional aos pacientes”, disse a gerente.

O Ceresi

Com foco na saúde da pessoa idosa frágil ou em processo de fragilização, o Ceresi de Guarulhos realiza atendimentos ambulatoriais e domiciliares, conforme a avaliação da capacidade funcional do idoso, referenciados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O serviço busca proporcionar um cuidado integral e personalizado a essa população, contribuindo para a promoção de uma melhor qualidade de vida.

Para ter acesso ao Ceresi é necessário que a pessoa idosa esteja vinculada à UBS mais próxima de sua residência. Os profissionais das unidades realizarão avaliações e, caso o paciente preencha os critérios de inclusão, farão o encaminhamento para os Ceresi, garantindo que recebam o atendimento especializado necessário.

Serviço

Ceresi Centro: rua Dona Antônia, 965 – Vila das Palmeiras

Ceresi São João/Bonsucesso: rua Particular, 36 – Jardim São João

Ceresi Pimentas/Cumbica: rua Landri Sales, 400 – Parque Piratininga

Já os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.