Alunos do CEU Pimentas conquistam 13 medalhas em torneio de caratê

No último domingo (18) os alunos do CEU Pimentas participaram do XXX Torneio da Amizade de Karate-Do, realizado no Ginásio Municipal de Esportes de Arujá – Mauro Mendonça. Com um ótimo desempenho, os atletas guarulhenses conquistaram 13 medalhas, sendo quatro de ouro, cinco de prata e quatro de bronze.

Gabriel Torres, Marcus Vinicius, Maria Alice e Nicolas de Araújo levaram medalhas de ouro. No segundo lugar do pódio vieram os atletas Marcos Henrique e Samuel de Souza, que garantiram duas medalhas cada, e Kaique dos Santos. Fechando as premiações, Eduardo Oliveira, Giovanna Araújo, João Gabriel e Ruan Henrique ficaram com o bronze.

O sensei Raimundo Gomes falou sobre a motivação com os resultados obtidos na competição, que contou com 516 atletas de 35 equipes do Estado de São Paulo. “Estamos passando por uma reformulação na equipe. A maioria dos atletas não tem muita experiência em competição, por isso o resultado deles foi muito importante para dar confiança e a motivação necessária para os novos desafios que virão”, comentou.