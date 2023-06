Prefeitura e voluntários plantam 60 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica

Alunos do Centro de Treinamento de Serviços Aeroportuários (Proair) participaram do plantio de 30 mudas de árvores da Mata Atlântica regional no Parque Paulo Cesar Carvalho Júnior, no Conjunto Residencial Haroldo Veloso, na última terça-feira (20). As espécies escolhidas para o local foram jacarandá, guapuruvu, ingá, pau-ferro, pau-formiga e pau-viola.

Já nesta quarta-feira (21) a Escola Estadual Professora Maria Helena Barbosa Martins, na Vila Bremen, ganhou novas mudas de ipês amarelo e roxo, pitanga, uvaia e urucum. O plantio das 30 mudas foi feito por 40 alunos da instituição de ensino na área onde também cultivam uma horta.

As iniciativas da Divisão de Arborização da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) objetivam envolver e sensibilizar os voluntários sobre a importância da arborização urbana para a melhoria da qualidade de vida. Antes das ações os participantes receberam orientações sobre o plantio e o cultivo das mudas.

Interessados em realizar ações voluntárias de plantio em escolas, empresas, bairros ou associações devem ligar para a Sema, pelo telefone 2475-9843, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.