Região de Guarulhos ganha 16 novos veículos para linhas da EMTU no primeiro semestre

De janeiro a junho de 2023, a frota das linhas gerenciadas pela EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, e do serviço Ligado foi renovada com 107 novos ônibus zero quilômetro e 24 novas vans nas regiões metropolitanas de Campinas, São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Cerca de 1,6 milhões de passageiros são transportados diariamente por linhas da EMTU nessas regiões.

Os veículos incluídos na frota são mais modernos, possuem acessibilidade e oferecem mais comodidade, segurança e conforto aos passageiros. As linhas que atendem a Região Metropolitana de São Paulo receberam 101 novos ônibus no primeiro semestre de 2023. Desde janeiro de 2022, já foram 330 novos veículos seguindo o plano de renovação da frota.

Neste primeiro semestre, as linhas operadas pelo Consórcio Intervias ganharam 20 novos veículos para atender Itapecerica da Serra, Juquitiba, Embu-Guaçu e Embu das Artes. Para a região de Guarulhos, 16 novos ônibus foram incluídos na frota do Consórcio Internorte.

Dezesseis veículos zero km também foram adquiridos pelo Consórcio Anhanguera, beneficiando a população que mora ou trabalha em Cotia, São Paulo, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Carapicuíba, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras e Cajamar.

Na região do ABC, as linhas metropolitanas operadas pela NextMobilidade já dispõem de 48 ônibus novos atendendo a demanda de passageiros no Corredor ABD e dos municípios Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Paulo.

Já o Consórcio Unileste adquiriu um ônibus zero km para atender a população que se desloca entre Mogi das Cruzes e Santa Isabel. Na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, as linhas que ligam Jacareí a São José dos Campos ganharam seis veículos novos.

O Serviço Conveniado Ligado da EMTU, que transporta gratuitamente por dia mais de 5 mil alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, também teve renovação da frota na Região Metropolitana de São Paulo e de Campinas. De janeiro a junho deste ano, 24 novas vans foram cadastradas no sistema para atender as crianças que estudam na rede regular de ensino público do Estado de São Paulo. Ao todo, o programa realiza mais de 180 mil atendimentos por mês. No ano de 2022 foram realizados 1,6 milhão de atendimentos.

Novos veículos Região Metropolitana de São Paulo

Área 1 – Consórcio Intervias – 20 novos ônibus (Municípios atendidos: Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e Cotia)

Área 2 – Consórcio Anhanguera – 16 novos ônibus (Municípios atendidos: Cajamar, Caieiras, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Francisco Morato e Franco da Rocha)

Área 3 – Consórcio Internorte – 16 novos ônibus (Municípios atendidos: Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel)

Área 4 – Consórcio Unileste – 1 novo ônibus (Municípios atendidos: Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis e Suzano)

Área 5 – Concessionária Next Mobilidade – 48 novos ônibus (Municípios atendidos: Diadema, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra)

Sistema Ligado (Região Metropolitana de São Paulo) – 20 novas vans

Novos veículos Região Metropolitana de Campinas

Sistema Ligado (Campinas) – 4 novas vans

Novos veículos Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte

Permissionárias – 6 novos ônibus