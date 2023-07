Saúde agora abre cinco UBS no sábado e reforça a testagem rápida para hepatites B e C

Neste sábado (15) a Prefeitura de Guarulhos abrirá cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h, para atender a população pelo programa Saúde Agora. As UBS em funcionamento serão Tranquilidade, Morros, Cambará, Jardim Presidente Dutra e Soimco, que irão oferecer vacinação, reforçarão a testagem rápida para a detecção de hepatites virais e darão destaque a esse tema nas ações de educação da campanha Julho Amarelo.

Os testes rápidos disponíveis são para hepatites B e C, doenças que podem ser causadas por um vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, bem como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. O procedimento de testagem consiste em uma simples picada no dedo e o resultado fica pronto em cerca de 30 minutos. O exame permite o diagnóstico precoce e com isso o tratamento em tempo adequado, que pode impactar diretamente na qualidade de vida do indivíduo, prevenindo complicações como cirrose, carcinoma hepatocelular e outras comorbidades.

Além disso, as unidades também disponibilizarão de forma espontânea testagem rápida para detecção de covid-19, HIV e sífilis e irão realizar aferição de pressão arterial e de glicemia (mediante pedido médico) e curativos. Os usuários também podem retirar medicamentos na farmácia das unidades, exceto na da UBS Morros, que passa por reformas. Já para consultas médicas e exames de Papanicolau é necessário agendamento prévio por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria UBS.

A Secretaria de Saúde destaca que além das ações de educação voltadas ao Julho Amarelo, mês de luta contra as hepatites virais, a UBS Morros fará uma roda de conversa sobre saúde mental, enquanto que a Jardim Presidente Dutra abordará a atualização de vacinas para crianças e a Soimco falará sobre a prevenção contra a dengue e a esporotricose, micose causada por um fungo do gênero Sporothrix que pode afetar tanto humanos quanto animais. A UBS Cambará é a única que discorrerá somente sobre a importância da realização e da intensificação da coleta do exame para tuberculose.

Serviço

UBS Tranquilidade – Avenida Emílio Ribas, 1.897 – Jardim Tranquilidade

UBS Morros – Rua Delmiro, 299 – Morros

UBS Cambará – Rua Adolfo Vasconcelos, 233 – Parque Continental III

UBS Jardim Presidente Dutra – Rua Nova York, 375 – Jardim Presidente Dutra

UBS Soimco – Rua Barão de Melgaço, 101 – Cidade Soimco