Paulo Faccini como via de lazer atrai guarulhenses para aproveitar o domingo ensolarado

Nesse domingo (23) a avenida Paulo Faccini, no trecho paralelo ao Bosque Maia, foi novamente fechado para o uso exclusivo de pedestres em um projeto experimental de via de lazer coordenado pela Prefeitura de Guarulhos. O local contou com extensa programação de atividades culturais e de saúde, como atividades físicas.

Assim como já havia acontecido no domingo anterior (16), quem passou pela Paulo Faccini entre 7h e 17h pôde aproveitar atividades como aulas abertas de boxe, dança e alongamento, além de atrações culturais como shows e apresentações de dança e circo. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos também chamou a atenção das famílias com crianças que transitaram pelo local, já que os agentes estavam no local com cães policiais treinados para atividades contra a criminalidade.

“Estamos muito felizes com os resultados e agora iremos estudá-los. Desde a adesão do público, a aceitação dos comerciantes e o impacto viário, tudo será analisado para que possamos avaliar a continuidade da iniciativa”, explicou o prefeito Guti.