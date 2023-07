Serviço e dedicação: os heróis e heroínas que movem a cidade de Guarulhos

Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo em número de habitantes, só perdendo para a capital. São quase 1,4 milhão de pessoas vivendo no município. Muitas delas, usuárias do transporte coletivo operado pelas empresas associadas à Guarupass (Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de Guarulhos e Região).

Essas companhias transportam por ano aproximadamente 124 milhões de passageiros, A cada dia útil são realizadas quase 10.000 viagens de ônibus, totalizando mais de 355 mil quilômetros percorridos. Para se chegar a números tão impressionantes, Guarulhos possui a dedicação e o profissionalismo dos motoristas de ônibus.

Conforme dados oficiais da Guarupass, Guarulhos tem aproximadamente 3.000 profissionais trabalhando atualmente nas linhas que atendem aos usuários do sistema de transporte público. Responsáveis por garantir o deslocamento dos cidadãos pela cidade e mesmo para demais municípios da região metropolitana, eles têm um papel relevante para a mobilidade urbana.

Para preparar seus motoristas, as empresas concessionárias realizam diversos programas de capacitação que incluem: legislação de trânsito, direção defensiva, econômica, embarque e desembarque de passageiros com segurança, atendimento ao usuário e tecnologia embarcada.

Segundo Marcio Pacheco, diretor executivo da entidade, o investimento em qualificação e capacitação dos motoristas permite com que as empresas forneçam o melhor serviço possível aos usuários: “Os motoristas estão na linha de frente todos os dias, enfrentando muitas vezes situações adversas no trânsito da cidade e sendo responsáveis pelo conforto, comodidade e segurança de milhões de pessoas. São essenciais para a mobilidade urbana do município. Por isso mesmo, as empresas investem muito em qualificação e atualização, garantindo a melhor qualidade no serviço ofertado à população”.

Amor e dedicação à profissão

Se há algo que une esses profissionais, é a paixão por ser motorista e fazer a diferença na rotina dos passageiros. Selecionamos alguns depoimentos para ilustrar esses sentimentos.

Rubens Souza, 70 anos, 48 anos de profissão, sendo 40 na empresa Vila Galvão, onde começou como cobrador. Para ele, uma das prioridades de seu trabalho é o contato e a atenção aos passageiros, em especial aos idosos e deficientes. Desde 1975 dirigindo profissionalmente, Rubens se sente feliz pelo que a profissão de motorista lhe proporcionou: “Me sinto gratificado por ter conquistado, fazendo o que gosto”. Do alto de sua experiência indica aos mais jovens que o que é fundamental para ser um bom motorista no transporte urbano: “Ter tranquilidade e paciência no trânsito, tratar todos com atenção e educação, especialmente gestantes, deficientes e idosos”.

Seu colega de empresa, Franciso Hélio Costa, também compartilha do mesmo pensamento e acrescenta: “Poder encerrar o expediente, sabendo que cumpriu com sua missão, transportando as pessoas em segurança para os seus destinos é muito gratificante”. Ele conta que descobriu sua paixão pelos ônibus quando atuava como eletricista, realizando socorro mecânico aos ônibus avariados:” Sou privilegiado por trabalhar com o que gosto”, finaliza.

Na Viação Campo dos Ouros, Renilda Francisca dos Santos diz que se tornou motorista de ônibus depois de conhecer outras mulheres que exerciam a profissão: “Descobri que ser motorista era meu desejo. Então fui em busca dessa realização”. Há 12 anos na profissão, se diz realizada sempre que recebe o reconhecimento dos passageiros: “Tenho muito orgulho por ajudar as pessoas a se locomover pela cidade”. Assim como Renilda, Maria Zilda Costa Egea, também se apaixonou pelos ônibus e resolveu seguir carreira dirigindo veículos pesados. Antes de dirigir ônibus trabalhou no transporte escolar, mas acabou seduzida pelos “carros grandes”, como gosta de dizer e desde então não os deixou mais. Para ela, o melhor conselho para ter sucesso na profissão é “ser paciente, se preocupar sempre com a segurança, mas principalmente ter amor ao que ser faz”.

José Aparecido Lima também trabalha na Viação Campo dos Ouros. Antes de trabalhar no transporte de passageiros, foi motorista de caminhão. Assim como seus colegas de profissão, se sente gratificado por executar uma atividade importante para a rotina de milhares de pessoas: “Sou muito feliz por fazer parte de uma categoria tão importante para a sociedade, junto dos meus colegas de profissão”. João Pereira de Carvalho, também começou sua carreira como motorista de caminhão, herdando a paixão do pai, que o levava para viagens ainda criança. Há 43 anos na empresa e sendo o motorista com maior tempo de casa, compartilha com os demais profissionais a satisfação em contribuir com a mobilidade da população. Mas acrescenta que há uma grande responsabilidade ao transportar os usuários todos os dias: ”É um privilégio, mas também uma grande responsabilidade conduzir as pessoas para seus compromissos. Por isso, precisamos sempre estar atentos para as questões de segurança”, alerta.

Everaldo dos Anjos Santos é mais conhecido como “Corredor” entre os colegas de companhia. Mas se engana quem acha que o apelido é por causa da forma como dirige. Pelo contrário: Everaldo é um dos mais experientes motoristas na Viação Vila Galvão, com 36 anos de casa. Exemplo para os colegas mais jovens, não só pelo profissionalismo, mas também pela participação em seis edições da Corrida de São Silvestre. Daí, o apelido. Promovido do cargo de cobrador a motorista, graças aos treinamentos e cursos que recebeu, Everaldo descreve seus sentimentos em relação à sua atividade: “Tenho muita gratidão pelas oportunidades que tive e que permitiram trabalhar com o que gosto. E hoje retribuo trabalhando com muita dedicação, sendo pontual e preservando o ônibus que dirijo, meu instrumento de trabalho”. Assim, garanto que na manhã seguinte ele esteja pronto para prestarmos um bom atendimento à população”.