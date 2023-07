Prefeitura abre 50 vagas para o curso preparatório de português e matemática

Aqueles que estão se preparando para prestar concursos públicos e vestibulares ou encontram-se em processo de admissão em uma oportunidade de emprego têm agora mais uma chance para se preparar. A Prefeitura de Guarulhos receberá a partir do próximo dia 31 de julho as inscrições para 50 vagas no curso preparatório de português e matemática.

As inscrições vão até o dia 8 de setembro e devem ser feitas pelos telefones (11) 2441-0931, (11) 2472-6940, (11) 2475-9724, (11) 2475-9715, da Secretaria do Trabalho, ou presencialmente no Centro de Qualificação Profissional (CTMO), na avenida Antonio Iervolino, 225, Vila Augusta.

Para participar é necessário ter 16 anos ou mais e o ensino fundamental completo. Com duração de três meses, as aulas terão início em 11 de setembro e acontecerão presencialmente no CTMO, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 11h30.

O curso tem como objetivo preparar o participante para os processos seletivos em que se exige alguma desenvoltura diante de questões de português e matemática, facilitando ou até promovendo seu ingresso em um emprego que possa satisfazer melhor os seus anseios profissionais.