Bebê de 11 meses morre após ser espancado por pai no Pimentas  

Um bebê de 11 meses morreu asfixiado após ser agredido pelo pai com socos na barriga na rua Cícero Adriano de Oliveira Cruz, no Jardim Nova Cidade. De acordo com familiares, o homem agredia a mulher e o filho constantemente. No entanto, no último domingo (06), Ivanildo Teixeira da Silva, de 25 anos, acertou o menino com socos na lateral da barriga após a criança ter ingerido leite, fazendo com que fosse asfixiado com o gorfo. O homem está foragido e sendo procurado pela polícia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, na data do crime, uma discussão entre a mãe do bebê e Silva foi iniciada por volta das 10h, quando ela o questionou sobre uma possível traição. A mulher ameaçou ir embora de casa, mas foi agredida com socos no rosto. Silva confiscou o celular dela e a ameaçou de morte caso gritasse. O homem acabou dormindo e os ânimos se acalmaram. Já por volta das 18h, ele acordou com a criança chorando, preparou uma mamadeira e jogou na cama, gritando para que ele parasse de chorar. Nesse momento, ele desferiu o primeiro soco contra o bebê. “Ele percebeu que a criança ficou pálida e tentou dar mamadeira para que ele se acalmasse. Ele mamou um pouco e parou de chorar. Em seguida, colocou ele na cama e, mesmo em silêncio, deu mais três socos na barriga dele, agredindo também a mãe, com socos no braço e na costela”, diz o BO.

O homem se desesperou ao ver que a criança estava sem ar e chegou a levá-la ao Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso, alegando que o menino havia se engasgado com leite, mas fugiu do local, deixando a criança enquanto era socorrida.

A mãe do menino possuía uma união estável com Silva há três anos e já havia sido agredida anteriormente, registrando boletins de ocorrência por agressão doméstica. A mulher chegou a passar um período em uma casa de acolhimento à vítimas de agressões, mas reatou o relacionamento. À polícia, ela disse que o acusado não costumava fazer o consumo de drogas, mas havia usado cocaína na sexta-feira (04).

Em nota a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) informou que a polícia trabalha para esclarecer os fatos. As informações são de que o acusado possa estar utilizando um veículo Honda/CG 160 Fan, de placa GGF9C05.