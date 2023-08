Prefeitura recapeia toda a extensão da avenida Doutor Timóteo Penteado

A Prefeitura de Guarulhos concluiu as obras de recapeamento em toda avenida Doutor Timóteo Penteado. Os trabalhos de recuperação de pavimento asfáltico foram feitos nos 4.718,07 metros da via e em uma área de 57.025,23 m².

A construção e a recomposição das guias e sarjetas (1.415 metros) serão feitas nas próximas semanas e, assim como o recapeamento, terão o gerenciamento da Secretaria de Obras.

A decisão de recapear a avenida Doutor Timóteo Penteado se justifica pela importância da via para Guarulhos. Ela conecta a região central da cidade, passando pelo bairro Vila Galvão, com a rodovia Fernão Dias.

Programa Novo Asfalto

Além da avenida Doutor Timóteo Penteado, a Prefeitura também realiza o recapeamento da avenida Tiradentes. Essas duas obras fazem parte do programa Novo Asfalto, uma força-tarefa gerenciada pela Pasta de Obras após a assinatura de convênios que possibilitam o investimento na infraestrutura do município.

Como parte do programa, já foram finalizadas obras em diferentes regiões do município, como as avenidas Santos Dumont e Novo Brasil, em Cumbica, a avenida Manoel Isidoro Martins, em Cidade Martins, a rua Geraldo Alves Celestino, no Parque Cecap, e a avenida Bom Jesus da Lapa, na Vila Nova Bonsucesso, entre outras vias.