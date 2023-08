O sábado (12) começa nublado, mas o sol deve aparecer com o decorrer do dia, acompanhado de muitas nuvens e pancadas de chuva devem ocorrem durante à noite. A máxima para o dia é de 32°C e a mínima de 16°C.

No domingo (13), data em que se comemora o Dia dos Pais, o dia deve ser nublado, com previsão de chuva a qualquer hora. À noite, ainda com chances de garoa, o céu fica ainda mais nublado, de acordo com o Climatempo. A máxima é de 20°C e a mínima de 13°C.