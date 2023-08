EDP faz mutirão de manutenção preventiva nos bairros Cidade Seródio e Conjunto Residencial Haroldo Veloso

Equipes da EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, realizam no próximo domingo (13), um mutirão de ações preventivas e melhorias técnicas na rede elétrica que atende os bairros Cidade Seródio e Conjunto Residencial Haroldo Veloso. Os serviços vão beneficiar mais de 7.500 residências, comércios e indústrias da região atendidos por essa rede.

O mutirão será executado em linha viva, sem a necessidade de interrupção do fornecimento de energia para os clientes. “Estaremos com equipes dedicadas na região para reforçar as ações preventiva, com objetivo de ampliar a qualidade e a segurança do serviço à população local, realizando manutenções técnicas e, minimizando assim, a possibilidade de ocorrências de falta de energia”, destaca Stevon Schettino, gestor de operação da EDP.

Entre os serviços previstos estão a substituição e modernização de equipamentos do sistema de distribuição de energia e podas de árvores em contato com a rede elétrica, já que a vegetação é um dos principais fatores de interferência na qualidade do fornecimento de energia local, principalmente em dias de fortes chuvas e ventos. Estes trabalhos de poda seguem regras técnicas e de meio ambiente para assegurar a harmonia da vegetação com a rede de energia.

Os mutirões realizados pela EDP reforçam o plano contínuo de ações preventivas e melhorias técnicas nas redes de energia que atendem as regiões de atuação da companhia.