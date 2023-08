Oito pessoas morrem em acidentes de trânsito em Guarulhos

Guarulhos registrou oito mortes por acidente de trânsito em julho. A quantidade é 33% menor do que o registrado em junho, quando 12 óbitos aconteceram. Os dados foram divulgados pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP).

O principal veículo de locomoção das vítimas foram motocicletas, com quatro mortes, seguido de pedestres (3) e caminhão (1). Condutores foram as principais vítimas fatais, com 50% dos óbitos. Em relação ao tipo de acidente, atropelamentos e choques lideraram a lista, com três óbitos cada um.

Em relação ao perfil das vítimas, homens foram 100% das vítimas fatais. Jovens com idade entre 18 e 24 anos registraram maior quantidade de mortes.