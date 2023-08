Guarulhos recebe delegação da cidade chinesa de Yiyang para discutir cooperação econômica e acadêmica

A Prefeitura de Guarulhos recebeu nesta quinta-feira (24) uma delegação da cidade de Yiyang, da província de Hunan, na República Popular da China. A visita serviu para dialogar sobre cooperação internacional em nível municipal e também para a celebração de um memorando para cooperação acadêmica entre universidades de Guarulhos (UNG e Eniac) e de Yiyang (Universidade da Cidade de Hunan). Na prática, as instituições de ensino irão iniciar ações como intercâmbio de estudantes e professores, atividades cooperativas de pesquisa, ensino do idioma mandarim, entre outras atividades de interesse mútuo.

O grupo de nove pessoas foi recebido pelo prefeito Guti no Paço Municipal. “É extremamente importante o que está acontecendo aqui hoje. Trata-se do início de uma cooperação econômica e comercial que trará frutos para as populações das duas cidades. É mais um passo que estamos dando em direção aos avanços daquele documento importantíssimo que assinamos em dezembro de 2019, quando determinamos que seríamos cidades irmãs”, afirmou o chefe do Executivo na reunião. Além de Guti, o secretário Jorge Taiar, de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, também participou do encontro.

O secretário-geral do Comitê Municipal da cidade de Yiyang e presidente da Associação Popular Municipal para a Amizade com Países Estrangeiros, Huang Dao’an, lembrou que Guarulhos é a segunda maior cidade do Estado de São Paulo e um integrante fundamental da região metropolitana, já que abriga o aeroporto internacional. “A cidade de Yiyang sempre considerou a atração de investimentos uma chave para promover o desenvolvimento de alta qualidade, utilizando continuamente o ambiente de negócios e formando uma atmosfera calorosa de respeito com ênfase em negócios seguros. Não é apenas um tesouro cultural, mas também um ponto quente para investimentos”, afirmou.

“A China representa uma potência enorme que tem toda a nossa admiração e para nós é uma grande honra recebê-los aqui na cidade”, completou o secretário de Governo de Guarulhos, Edmilson Americano, responsável por realizar para a delegação chinesa uma apresentação mostrando o contexto geral da cidade de Guarulhos, sua expressiva economia e seu potencial logístico, industrial e de serviços.

Visitas

Durante a tarde desta quinta-feira a delegação visitou as instituições de ensino superior com as quais a Universidade da Cidade de Hunan firmou parceria. Acompanhados por Marcelo Rosa Santos, diretor acadêmico da UNG, eles puderam conhecer os consultórios de aulas práticas dos cursos de odontologia e ortodontia da UNG e, após isso, a visita aconteceu no Eniac, onde conheceram os cursos de engenharia, informática, educação e medicina na companhia do professor Caio Fernando de Oliveira, diretor acadêmico da instituição, e de Jordana Alexandra Guérios, gestora de Relações Acadêmicas Internacionais do Eniac.