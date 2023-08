Programa Saúde Agora abre quatro UBS no sábado em Guarulhos

Neste sábado (26) todas as regiões de saúde (Centro, Cantareira, São João e Pimentas) de Guarulhos serão contempladas com a abertura de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atender os munícipes. As unidades são Jardim Paraventi, Acácio, Bananal e Parque Alvorada, que receberão a população das 8h às 16h pelo programa Saúde Agora.

As UBS disponibilizarão todos os seus serviços tradicionais, sendo que para passar em consulta médica ou realizar a coleta de Papanicolau é necessário agendar previamente por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria UBS. Já em relação aos demais serviços, como vacinação contra covid-19, influenza (gripe) ou de rotina, basta comparecer a uma das unidades portando documento com foto e carteirinha de vacinação.

Além da vacinação sem a necessidade de agendamento, há outros serviços disponibilizados no sábado, como dispensação de medicamentos, curativos, testes rápidos para a detecção de covid-19, HIV, sífilis e hepatites B e C, bem como aferição de pressão arterial e de glicemia mediante pedido médico.

Das quatro unidades, três terão ações de educação e prevenção sobre o fim da violência contra a mulher, devido à campanha Agosto Lilás, além de palestras nas salas de espera a fim de conscientizar as munícipes sobre a importância do aleitamento materno, em consonância com a campanha Agosto Dourado. A UBS Acácio é a única que abordará somente o incentivo ao aleitamento materno.

Serviço

UBS Jardim Paraventi: rua Vila Lobos, 340, Jardim Pinhal

UBS Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio

UBS Bananal: rua Martinica, 11, Parque Santos Dumont

UBS Parque Alvorada: avenida Santana do Mundaú, 800 – Cidade Parque Alvorada