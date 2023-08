Acidente na via Dutra deixa cabine de carreta virada

Outro acidente aconteceu hoje por volta da 13h com uma carreta na rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, próximo ao posto de gasolina Sakamoto. A situação ocorreu na entrada da rodovia expressa aonde a parte da frente, conhecida como ‘’cavalo’’ onde fica a cabine do motorista e o motor, virou para trás deixando o veículo em “L”.



A Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR RioSP) chegou ao local para prestar auxílio. Mais cedo, um acidente aconteceu no mesmo lugar, porém na via oposta.

- PUBLICIDADE -