Prefeitura moderniza pontos de iluminação em avenidas do Jardim Vila Galvão

A Prefeitura de Guarulhos finalizou nesta quarta-feira (30) a implantação de 12 novos pontos de iluminação e a modernização de oito luminárias – troca de lâmpadas de vapor de sódio pelas de LED – na avenida Tomé de Souza, no Jardim Vila Galvão. Desde março já foram feitas mais 38 mil modernizações por toda a cidade por meio do programa Ilumina Guarulhos.

Já nesta quinta-feira (31) começa a implantação de 19 novos pontos de iluminação no canteiro central da avenida Mem de Sá, no mesmo bairro. As luminárias de LED são mais econômicas e eficientes e proporcionarão mais segurança para os moradores.

“É nítido o avanço do parque de iluminação da cidade. Se fizermos o registro de alguns pontos com o apoio de um drone, por exemplo, iremos ver que a potência da cor branca dos LEDs é predominante. Tudo isso representa mais tranquilidade para o guarulhense”, disse o prefeito Guti.

O secretário de Administrações Regionais, Bruno Gersósimo, destacou que o trabalho das equipes tem sido diário. “Vamos entregar a modernização da iluminação pública de toda a cidade até o seu aniversário, em 8 de dezembro. Para que isso aconteça, as equipes do programa Ilumina Guarulhos têm se dedicado diariamente na troca das lâmpadas de vapor de sódio pelas de LED”, reforçou.

Modernização

O consórcio Guarulhos Luz é o responsável por todas as substituições das lâmpadas de vapor de sódio pelas mais econômicas de LED, manutenções, operações, expansões e avanços tecnológicos que porventura surjam ao longo dos próximos 30 anos, período previsto no contrato assinado com a Prefeitura.

O contrato com o consórcio prevê ainda um sistema de telegestão por meio do qual um eventual defeito no ponto de iluminação será detectado instantaneamente pela Central de Controle Operacional, o que permitirá um reparo rápido por parte da equipe de manutenção que estiver mais próxima do local onde o problema for observado.

Solicitações

Os munícipes que desejam solicitar reparos na iluminação pública de Guarulhos contam com uma central de atendimento que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Os pedidos devem ser feitos pelo telefone 0800-580-2697.