‘Superlua Azul’ poderá ser vista hoje

Nesta noite acontecerá o fenômeno da Superlua Azul e ela poderá ser vista em grande parte do país. Ao contrário do que pensam, a lua não ficará azul, mas carrega o nome por conta de duas super luas no mesmo mês, a primeira apareceu no dia primeiro de agosto.



Quando acontece esse fenômeno a lua fica maior e mais brilhante pois estará no perigeu, ponto da órbita de máxima aproximação da Terra. O perigeu ocorre quando a distância entre o satélite natural e a Terra é menor do que 360.000 km, nisso a lua fica 14% maior e 30% mais brilhante do que no apogeeu, quando está mais distante.



O horário exato da lua cheia se refere de acordo com o fuso horário do local, pelo horário de Brasília o ponto alto será às 22h35.

- PUBLICIDADE -