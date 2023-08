Bolsistas do programa Faculdade Guarulhos participam da abertura do segundo semestre letivo

Na noite desta quarta-feira (30) os 240 alunos do programa Faculdade Guarulhos participaram do encontro de abertura do segundo semestre letivo no Teatro Adamastor. A iniciativa da administração municipal oferece bolsas de estudos integrais nos cursos de psicologia, pedagogia e enfermagem a pessoas em vulnerabilidade social residentes no município com renda familiar de até dois salários mínimos.

Presente ao evento, o prefeito Guti destacou a importância da educação na sociedade. “As possibilidades para quem consegue ter acesso a uma boa educação são muito maiores. A educação é o que realmente transforma, não tem como pensar num país e numa cidade melhor sem um povo com conhecimento. Aproveitem essa oportunidade de ter uma formação universitária e uma carreira que irá impactar na família de vocês e na nossa sociedade também”, afirmou o chefe do Executivo.

A aluna do segundo semestre do curso de psicologia, Marina Ferreira, contou que desde a adolescência admirava o uniforme do Eniac e desejava ingressar na instituição de ensino. “Tive um sonho com 13 anos de estudar nessa faculdade, mas minha família não tinha condições financeiras. Passaram-se 17 anos até que eu fiz o processo seletivo do programa e consegui a tão sonhada bolsa. Vale a pena acreditar no seu sonho e vou fazer valer a pena essa oportunidade”, revelou a estudante.

Coordenado pela Secretaria de Gestão, por meio do Departamento de Modernização Administrativa, o programa Faculdade Guarulhos foi implantado em 2022 para oferecer bolsas para os cursos de pedagogia e psicologia. A partir deste ano, passou a oferecer também 50 bolsas para enfermagem.