Saúde Agora abre quatros UBSs no sábado e Ouvidoria Itinerante estará na Jovaia

No próximo sábado (2) a Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h, para atender a população pelo programa Saúde Agora, que prevê o funcionamento de uma ou mais unidades aos sábados em sistema de rodízio. As UBS abertas serão São Ricardo, Jardim Fortaleza, Parque Jandaia e Jovaia, sendo que esta última receberá a terceira edição da Ouvidoria Itinerante.

Os munícipes que precisam passar por consulta médica, bem como realizar exame de Papanicolau, devem fazer o agendamento prévio por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria unidade. Já para serviços como vacinação de rotina, contra a influenza ou a covid-19, basta comparecer a uma das unidades portando documento com foto e o comprovante ou carteirinha de vacinação. A imunização contra a gripe, que está com índices insatisfatórios em todas as faixas etárias prioritárias em Guarulhos, foi prorrogada até o dia 15 de setembro para as pessoas acima de seis meses de idade.

Além disso, como as UBS abertas pelo programa Saúde Agora oferecem aos munícipes todos os seus serviços tradicionais, interessados também podem comparecer a uma das quatro unidades para realizar testes rápidos para a detecção de covid-19, em caso de sintomas gripais, bem como para a detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia, curativos e retirada de medicamentos, além das condicionalidades do programa Bolsa Família.

As unidades ainda realizarão ações de educação em saúde, como a UBS São Ricardo, que, em consonância com o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, realizará palestras na recepção da unidade sobre o tema, e a UBS Parque Jandaia, que destacará o Setembro Verde, mês dedicado à saúde da pessoa idosa. Já a UBS Jovaia terá orientações de incentivo ao aleitamento materno, reforçadas durante o mês de agosto, enquanto que a UBS Fortaleza abordará o combate à violência doméstica e a importância da saúde bucal.

Ouvidoria Itinerante

A Ouvidoria Itinerante, que teve início no dia 5 de agosto na UBS Vila Barros, é um projeto que visa a ampliar o acesso à Ouvidoria SUS para que o munícipe possa fazer solicitações, elogios ou reclamações sobre o atendimento prestado nos serviços de saúde da cidade.

Por meio da aplicação de um formulário de avaliação, que coletou opiniões de 43 entrevistados na UBS Vila Barros em um importante item como o atendimento da equipe médica ou odontológica, notou-se que 44,2% da população considerou o serviço bom, 23,3% expressou uma satisfação ainda maior, classificando-o como ótimo, 25,6% não o utilizou e 7% considerou-o regular.

Já na UBS Cumbica (Mario Macca), que recebeu a visita da Ouvidoria Itinerante no dia 19 de agosto, a participação de 64 usuários na pesquisa revelou que 46,9% julgaram bom o atendimento da equipe médica ou odontológica, 37,5% descreveram o serviço como ótimo, 9,4% não o utilizaram e 6,2% o consideraram regular.

O diretor do Departamento de Planejamento e Regulação em Saúde, Renan Marani Garcia, enfatiza que o atendimento da equipe médica ou odontológica é apenas um dos itens a serem avaliados nos serviços de saúde e que o projeto parte de um claro interesse e dedicação em aprimorar constantemente a qualidade do atendimento prestado à população. “Este é um passo importante e significativo que temos dado em direção a uma saúde mais acessível e eficaz aos munícipes”, explica.

Serviço

UBS São Ricardo: rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4, Vila São Ricardo

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361, Jardim Rossi

UBS Jardim Fortaleza: rua Hilário Pires de Freitas, 166, Jardim Fortaleza

UBS Parque Jandaia: rua Porto Alegre, 446, Parque Jandaia