Guarulhos prorroga a vacinação contra a gripe até o dia 15 de setembro

A Prefeitura de Guarulhos prorrogou a campanha de vacinação contra a influenza (gripe) para a população acima de seis meses de idade por mais 15 dias, com data prevista para encerramento em 15 de setembro por conta da baixa cobertura vacinal, que está em torno de 45,84% para os grupos prioritários, quando a meta era atingir 90%.

A imunização tem índices insatisfatórios em todas as faixas etárias. Apenas 55,93% dos idosos, por exemplo, foram vacinados, contra 33,69% das crianças, 41,98% das gestantes, 35,57% das puérperas, 41,4% dos trabalhadores da saúde e 27,85% dos professores.

Em 15 de maio Guarulhos ampliou a vacinação para todas as pessoas com mais de seis meses. A imunização acontece em todas as UBS da cidade, com exceção da Cavadas, que está em reforma. Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

A gripe geralmente causa apenas febre, espirros, nariz congestionado, cansaço e dores no corpo, mas casos mais graves podem afetar as crianças menores de seis anos de idade, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades, podendo levar à morte. A vacinação é eficaz em evitar a evolução da doença para os quadros mais graves.

Uma vez imunizado, o indivíduo tem menos chance de contrair e transmitir a gripe, diminuindo o risco de contaminação daquelas pessoas que não foram vacinadas.