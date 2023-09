Feira das Profissões abre as portas do Eniac para 6 mil alunos da rede pública

O Centro Universitário Eniac abrirá as portas do Campus Centro para seis mil alunos, que cursam o Ensino Médio em 47 escolas estaduais de Guarulhos.

A ação, denominada Feira das Profissões, ocorrerá no próximo dia 6 de setembro, das 7h às 22h, com o objetivo de mostrar a rotina de um estudante de Ensino Superior, bem como a estrutura do Eniac aos jovens participantes.

A instituição fornecerá ônibus para a locomoção dos alunos da rede pública. Eles conhecerão o Campus e também terão acesso a cursos rápidos relacionados à entrada no mercado de trabalho, inclusive com apoio do Sebrae e da Agência Empregos do Futuro, do próprio Eniac. Tudo isso com direito a um lanche custeado pela instituição. Cada jovem ficará, em média, três horas na atividade.

O professor Ruy Guérios, mantenedor do Eniac, afirmou que a Feira é o pontapé para a trajetória profissional de muitos participantes. “Temos exemplos de ex-estudantes de escolas públicas que saíram do nosso Campus decididos a seguir uma carreira, a partir do método e da estrutura que oferecemos em nossos cursos de Ensino Superior. E queremos continuar a contar histórias assim”.

É o caso do jovem Yan Brayn, aluno de Educação Física do Eniac e ex-aluno da rede pública, que conheceu a carreira ao participar de uma edição da Feira das Profissões. “Quando eu participei da Feira das Profissões foi um grande choque. Ver uma faculdade desse tamanho, com tantos cursos em áreas diferentes. Fiquei empolgado, mas eu não tinha uma imagem de que conseguiria fazer esse curso. Mas eu consegui entrar”, lembrou.

Vice-reitor da instituição, Pedro Guérios completou: “Vamos receber seis mil pessoas e temos a oportunidade de impactar positivamente suas vidas. O Eniac, historicamente, busca o melhor para comunidade guarulhense como um todo, independentemente de o participante da Feira vir a ser nosso aluno ou não no futuro. É uma chance de ouro para os jovens entenderem o que é o Ensino Superior e o mercado de trabalho. Em um mundo competitivo, qualquer conhecimento adquirido pode fazer a diferença”, concluiu.

Serviço

Feira das Profissões 2023

Dia e horário: quarta-feira, 6 de setembro, das 7h às 22h

Local: Campus Centro do Eniac

Endereço: Rua Força Pública, 89, Centro