Banco de Alimentos de Guarulhos passa a atender 71 instituições

O número de instituições atendidas pelo Banco de Alimentos da cidade mais do que dobrou graças ao programa Guarulhos Contra a Fome e já chega a 71. Anteriormente o número era de 29 e já a partir de setembro mais 42 instituições da cidade passarão a receber alimentos a serem entregues para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação foi oficializada em cerimônia realizada na tarde desta quarta-feira (6) no auditório do Paço Municipal, quando os representantes das novas ONGs receberam das mãos do prefeito Guti suas certificações.

“O município não tem perna para chegar a todos os lugares e vocês são os parceiros que nos ajudam nesse processo. Por isso reconhecemos e agradecemos muito pelo trabalho que realizam”, afirmou o chefe do Executivo.

Guti reforçou ainda que a abertura de um credenciamento para mais instituições foi a primeira ação do pacote de medidas Guarulhos Contra a Fome, lançado pela Prefeitura no dia 19 de maio e que reúne uma série de programas que trabalham para combater a insegurança alimentar na cidade.

“Temos o Moeda do Bem, por meio do qual a população pode trocar resíduos recicláveis por alimentos, o restaurante Pague e Leve, uma nova modalidade de distribuição de refeições a R$ 1 cada, e também o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, um equipamento que vai trabalhar em parceria com vocês para um melhor aproveitamento desses alimentos que vocês vão receber e distribuir”, finalizou Guti.

Soraya Brites, vice-presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, enxerga a iniciativa como algo que vai fazer com que a insegurança alimentar diminua na cidade. “É essa a nossa luta e estar aqui hoje presenciando esse momento é muito gratificante. Eu sou nutricionista e, do ponto de vista técnico, é mais importante ainda contemplar essa conquista e saber que menos pessoas vão passar fome e terão alimento garantido em sua mesa”, afirmou.

Banco de Alimentos

O Banco de Alimentos é um equipamento público de segurança alimentar e nutricional de alto impacto social que tem o objetivo de evitar o desperdício de comida e garantir um direito básico às pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar do município por meio de entidades assistenciais.

Agora o prédio do banco abriga também o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (Cresan), que capacita os representantes das instituições para que eles levem os conhecimentos adquiridos nas aulas para os seus atendidos, a fim de, além de aproveitarem melhor os alimentos recebidos, contribuir para a economia doméstica e a qualidade nutricional das refeições diárias.

Os cursos do Cresan são para instituições que desejam se qualificar e atuar como multiplicadores. Mais informações podem ser obtidas pelo email [email protected] ou pelo telefone (11) 2472-5185.