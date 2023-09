Mais de 20 mil pessoas participam do desfile de 7 de setembro em Guarulhos

Na manhã desta quinta-feira (7) a Prefeitura de Guarulhos reuniu mais de 20 mil pessoas em clima de festa e emoção com o tradicional desfile cívico-militar na avenida Lauro de Gusmão Silveira, no Taboão. Com o tema Vozes e Tons da Nossa Terra, o encerramento da Semana da Pátria contou com a presença de autoridades locais, entidades da sociedade civil, militares, alunos de centros educacionais, de escolas públicas, estaduais e particulares da cidade.

A comemoração ofereceu aos munícipes lindos desfiles, fanfarras e apresentações. As atividades celebraram o civismo e proporcionaram uma amostra dos trabalhos desenvolvidos na cidade, evocando valores do bem e valorizando a diversidade que compõe a cultura local para celebrar a independência do país. Durante o evento a Guarda Civil Municipal (GCM) garantiu a segurança do público presente com o apoio de servidores da Secretaria de Educação e de outros órgãos municipais.

O prefeito Guti falou sobre a importância da comemoração. “Nós sabemos o que essa data representa, é um momento de demonstrar o amor à pátria e a nossa cidade. Este é mais um ano para reverenciar aqueles que brigaram bravamente para que todos pudessem estar onde estão hoje. O Brasil comemora 201 anos de independência e autonomia, e é isso que uma república livre prega, é o que nós pregamos. Fico muito feliz de ver a avenida lotada para assistir às mais de 51 apresentações e ver muita gente usando verde e amarelo, que é a cor do nosso país. O evento está lindo demais”, comemorou o prefeito.

Já o secretário de Educação, Alex Viterale, aproveitou para agradecer às unidades escolares, aos profissionais de educação e às crianças que participaram do desfile. “Além de estimular o conhecimento histórico e promover o sentimento de civismo em toda a família, o desfile de 7 de setembro ressalta o quanto foi e continua sendo importante para o Brasil sua democracia e independência”, comentou.

Semana da Pátria 2023

A programação ao longo dos últimos dias celebrou a Semana da Pátria 2023 com diversas ações e desfiles descentralizados realizados no Paço Municipal e no Jardim Vila Galvão, além de espaços educacionais de Guarulhos.

Neste ano o tema, Vozes e Tons da Nossa Terra, reforçou a atuação da população por um mundo que valorize o pertencimento. Pensar nessa celebração permite observar o país com dimensões continentais que abraçam, acolhem e incentivam a todos a fazer parte de uma nação que respeita a diversidade e a variedade cultural, considerando a atuação coletiva para o fortalecimento de conexões e a ampliação de fronteiras para o conhecimento.